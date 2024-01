Gobierno defendió el DNU: "nos cuesta comprender determinadas posiciones"

martes, 9 de enero de 2024 13:20

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy que “cuesta entender cómo algunos no quieren ver los cambios que propone" el Ejecutivo y aseguró que el Gobierno quiere “que la política entienda”, al pedir al Congreso la aprobación del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviada al Congreso por el Gobierno nacional.



Asimismo, el vocero presidencial, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, reiteró que el contenido de esa iniciativa "no se negocia", pero aseguró que el Ejecutivo está abierto a recibir "sugerencias".



"No negociamos el contenido de la ley, pero aceptamos todas las sugerencias. Todo lo que cambie la vida en materia de libertad va a ser escuchado y todo va a ser mejorado. Soy claro porque últimamente se han confundido los términos. La ley no se negocia", subrayó el funcionario.



Ante una consulta sobre el trámite que seguirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei para impulsar la desregulación de la economía, tras algunos fallos que recibió esa normativa, Adorni aseguró que el Gobierno "es súper respetuosos del poder judicial".



"Entendemos que el DNU no reviste ni inconstitucionalidad ni ilegalidades, por lo tanto confiamos en que en la última instancia judicial se van a resolver todos los planteos que ha recibido", acotó.



En cuanto a las opciones que maneja el oficialismo ante un eventual escenario en el cual el proyecto de ley "Bases" no sea aprobado por el Congreso, el funcionario afirmó que el Ejecutivo "no evalúa" esa posibilidad.



"No vemos chance de que eso suceda. Estamos en un camino de entendimiento. Creemos que los que se propuso en campaña terminará por ser apoyado. Nos cuesta comprender determinadas posiciones cuando estamos viviendo una situación tan decadente. Llama la atención de alguien que no quiera cambiar de cuajo esta situación. Apelamos a que la política entienda que, de este lado, las cosas están hechas y que la sociedad pretende que del otro lado también se hagan", fundamentó.



Sobre el debate que empieza hoy en la Cámara de Diputados para tratar la denominada "ley ómnibus", Adorni ratificó que "hoy se harán presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, quienes comenzarán con las explicaciones que los diputados crean pertinentes".