El Gobierno defiende la Ley Ómnibus: "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente

martes, 9 de enero de 2024 17:42

En el marco del debate sobre el proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, miembro de La Libertad Avanza y ex ministro de la Corte Suprema, afirmó hoy que "si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente".

Barra respaldó su posición citando a Juan Bautista Alberdi, destacado prócer del liberalismo y autor de "Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina". En su intervención, Barra subrayó la necesidad de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una disposición contemplada en uno de los primeros artículos del proyecto de ley.

"Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento. Lo desarrolló, pensó y expresó en la propia Constitución", afirmó Barra, recordando las ideas del prócer.

El ex magistrado evocó el fallo Peralta de 1990, en el cual, para convalidar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el máximo tribunal estableció que "para defender los derechos constitucionales, había que permitir que la Constitución estuviera vigente". Utilizando este precedente, Barra lanzó una declaración controvertida: "Si hay crisis económica no va a haber Constitución vigente".

Posteriormente, el Procurador del Tesoro continuó leyendo fragmentos de la obra maestra de Alberdi, el borrador de la Constitución Nacional. "No veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se lo dan para vencer el desorden que no es más que el hijo de aquellos", parafraseó. Concluyó citando a Alberdi, quien proféticamente afirmó que en muchos casos, las facultades especiales otorgadas al Poder Ejecutivo podrían ser el único medio para llevar a cabo reformas de larga, difícil e insegura ejecución.