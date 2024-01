Causa Mesa Judicial: Sobreseyeron a Mauricio Macri y a su ex asesor Rodríguez

lunes, 8 de enero de 2024 11:03

La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió sobreseer al expresidente Mauricio Macri, a su ex asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al exministro de Justicia Germán Garavano, y otros exfuncionarios en la conocida causa "Mesa Judicial" del macrismo. La causa, impulsada por el kirchnerismo bajo la sospecha de un supuesto complot entre el macrismo y un sector de la Justicia para armar causas judiciales contra la oposición, fue desestimada por la jueza Capuchetti, quien no encontró pruebas que respaldaran dicha acusación.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, en su fallo, la jueza destacó la falta de denuncias por parte de magistrados y fiscales que supuestamente fueron presionados para dirigir investigaciones en favor del macrismo. Subrayó la importancia de que, al tratarse de personas versadas en el derecho y con la responsabilidad de denunciar delitos, su silencio en el momento oportuno resta credibilidad a las acusaciones.

Capuchetti también hizo hincapié en que la actividad de la prensa y los comentarios en medios no pueden considerarse como presiones inapropiadas, ya que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en un sistema democrático. El escrutinio mediático, según la jueza, no constituye una presión indebida.

La magistrada concluyó que, tras más de cuatro años de extensa investigación, las conductas denunciadas no constituyen delito alguno. Destacó que la inexistencia de una asociación ilícita no solo se basa en la prueba recolectada, sino también en las propias conductas denunciadas, que no muestran una coordinación jerárquica ni un plan común para cometer delitos indeterminados.

El fallo fue firmado justo antes del inicio de la feria judicial de enero y ya ha sido objeto de apelación por parte del fiscal Franco Picardi. Por otro lado, Rodríguez Simón permanece prófugo en relación con otra denuncia presentada por los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, conocida como Oil Combustibles.