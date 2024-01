ANSES: ¿Quiénes dejarían de cobrar las Becas Progresar?

sábado, 6 de enero de 2024 22:13

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), continuará con el programa de Becas Progresar en 2024. Así mismo, aun no publicó el calendario de pagos de enero y anunció qué becas seguirán vigentes y la lista de requisitos.

Quiénes se quedan afuera de cobran las Becas Progresar en enero 2024

Los beneficiarios que dejarán de percibir las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI;

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos. Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM): $468.000.

Cuáles son las Becas Progresar vigentes en 2024

Progresar 16 y 17 años: se encuentra dirigido a jóvenes, menores de 18 años, que deseen completar sus estudios primarios o secundarios.

Progresar Obligatorio: para personas de entre 16 y 24 años, que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios. La línea se extiende hasta los 35 años para quienes tengan hijas/os, menores de 18 años, pertenecientes a hogares monoparentales.

Progresar Superior: está diseñado para las personas que deseen completar los estudios de nivel superior, terciario o universitario.

Progresar Enfermería: está orientado a estudiantes de nivel superior que se encuentren en curso de la carrera de Enfermería.

Progresar Trabajo: para estudiantes que estén realizando cursos de formación profesional, avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Progresar Idiomas: es un programa que ofrece formación y certificación en "Lenguas Extranjeras". Los beneficiarios de esta línea educativa pueden acceder a un extra de $12.000.

Fuente: Ámbito