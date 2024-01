Adorni: "el Gobierno tiene para mostrar al FMI un plan para estabilizar la economía"

miércoles, 3 de enero de 2024 12:15

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy que el Gobierno está llevando adelante "un plan para estabilizar" la economía, por lo que en la reunión con la comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se realizará mañana "no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia".



"Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal", dijo Adorni en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.



Consultado sobre si el Fondo pedirá un plan de estabilización, Adorni aseguró que "desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina".



Dijo que "no hay agenda predefinida con el Fondo Monetario", al tiempo que remarcó que "el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria".



"El norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario", concluyó.