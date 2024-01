Milei condenó a Hamás y se comprometió a "poner fin a la impunidad" del atentado a la AMIA

viernes, 26 de enero de 2024 15:30

El presidente Javier Milei condenó hoy al grupo Hamás y se comprometió a "poner fin a la impunidad" del atentado a la AMIA. Lo hizo en el marco de su participación en el acto conmemorativo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, celebrado en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires.

Durante su exposición, el mandatario expresó que la Argentina “no silencia frente al terror de Hamás y exige la liberación inmediata de los civiles secuestrados”, incluidos los 11 argentinos que integran la lista.

“El Holocausto y los nazis no son algo del pasado. Los hechos de violencia ocurridos en Israel el 7 de octubre son atroces e imperdonables, desde el Holocausto no sucedía un asesinato coordinado de tantos judíos en masa”, definió sobre el ataque de Hamas, y completó: “En un contexto global del surgimiento del antisemitismo debemos ser firmes con nuestra posición de intransigencia con el terrorismo y no mirar para otro lado”.

En el marco de los 30 años del atentado de la AMIA, Milei se comprometió a apoyar a la justicia y “poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la embajada de Israel”.

El mandatario aseguró que durante su gestión potenciará el “vinculo diplomático, comercial y de amistad” con el Estado de Israel y confirmó su visita a Medio Oriente fechada para el 6 de febrero a la que calificó “un nuevo capítulo en la fraternidad de las naciones”.

En otro pasaje de su discurso y en presencia de sobrevivientes del Holocausto que también hicieron uso de la palabra, Milei destacó que a finales del siglo XIX y principios del XX, la Argentina recibía a miles de inmigrantes perseguidos y aclaró que apuesta a volver a convertise "en un país libre y pujante".

“Este Gobierno tiene la vocación de volver a convertir a la Argentina en un país libre y pujante, un país que vuelva a ser visto con esperanza y admiración, que vuelva a ser un lugar de destino y que pueda acoger a quienes huyen de yugo de la opresión y solo buscan paz y la posibilidad de prosperar”, concluyó.

El Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, fue establecido por las Naciones Unidas, en 2005, para el 27 de enero, y recuerda la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas.

Sin embargo, como este año el 27 del corriente mes cae sábado, al coincidir con el shabat -día sagrado del judaísmo- optaron por anticipar los actos para este viernes 26.

Durante el acto conmemorativo tomaron la palabra los titulares del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits; la sobreviviente del Holocausto, Eva Fono de Rosenthal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y el presidente Javier Milei, entre otros.

Acompañaron al mandatario los ministros Sandra Petovello (Capital Humano); Diana Mondino (Relaciones Exteriores y Culto); Mariano Cúneo Libarona (Justicia); y Luis Petri (Defensa).