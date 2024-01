Robaron un móvil policial y lo manejaron durante 30 cuadras mientras se filmaban

domingo, 21 de enero de 2024 17:15

Dos jóvenes robaron una móvil de la policía bonaerense en la localidad bonaerense de Olivos, lo manejaron durante tres kilómetros mientras se filmaban y luego lo abandonaron sobre una avenida del partido de San Isidro, informaron hoy fuentes policiales.



En tanto, los voceros aseguraron que los ladrones fueron identificados y, hasta esta tarde, eran intensamente buscados por las autoridades acusados de cometer el delito de "hurto".



El hecho, dado a conocer hoy, sucedió el jueves pasado cuando personal policial acudió en un patrullero al bar "My Way", ubicado sobre la avenida Maipú al 3825, partido de Vicente López, ya que había una pelea en el interior del local en la cual participaron varias personas.



En ese contexto, dos jóvenes aprovecharon el momento en el que los uniformados ingresaron al establecimiento para robarles la camioneta Toyota Hilux que utilizaban para desplazarse.



Luego de ello, los delincuentes manejaron el móvil policial a lo largo de tres kilómetros, hasta que lo dejaron abandonado en el cruce de la avenida Santa Fe y la calle Roldán, en el partido de San Isidro.



Dicha secuencia quedó registrada en un video filmado por los mismos jóvenes que robaron el vehículo, donde se los puede ver tomando cerveza y riéndose.



Luego, en el video -al que tuvo acceso Télam- se observa que el joven sentado en el asiento de acompañante viajaba con dos vasos de cerveza en sus manos y dice: "Con las dos birras amigo, no puede ser...".



Hacia el final de su recorrido, el conductor pregunta “¿Lo dejamos acá?” y su amigo responde: “Ya fue, dejalo acá amigo”



El hecho es investigado por la fiscalía de Vicente López, la cual ordenó una serie de medidas, a través de las cuales los sospechosos lograron ser identificados.



Por ello, hasta esta tarde eran intensamente buscados para ser imputados por el delito de "hurto".