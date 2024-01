Adorni respondió la carta documento de ATE y reafirmó "quien no trabaje no va a cobrar"

viernes, 19 de enero de 2024 11:23

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió hoy a la carta documento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que se abstengan a llevar adelante el descuento del día a los empleados estatales que se adhieren al paro del 24 de enero y reafirmó que "quien no trabaje no va a cobrar".



"Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga esta garantizado, y no tiene relación con que se cobre o no se cobre, no vamos a hacer que los argentinos paguen por los empleados estatales que no van a trabajar", indicó el vocero presidencial en su habitual conferencia diaria en Casa Rosada.

