Milei, en el Foro de Davos: "El capitalismo es la única herramienta para terminar con la pobreza"

miércoles, 17 de enero de 2024 12:35

El presidente Javier Milei afirmó que los líderes políticos de Occidente abandonaron en los últimos años el “modelo de la libertad” por otras “versiones” vinculadas al “colectivismo”.

Así lo expresó durante su intervención en Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad de Davos, Suiza. Se trató de su primera presentación fuera de la Argentina como jefe de Estado en ejercicio.

El discurso inició a las 11:50, como estaba previsto destacó Noticias Argentinas, y apuntó fuertemente contra los líderes occidentales: "Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”.

En esa línea, el mandatario continuó: “En las últimas décadas, motivados por algunos deseos de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo”.

Con el objetivo de resaltar sus primeras palabras, Milei ejemplificó con la Argentina y le lanzó un dardo a la dirigencia nacional: “Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución, sino son su causa. Créanme. Nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonio de estas dos cuestiones”.

Aseguró, según la agencia Telam que desde que el país "abandonó el modelo de la libertad", hace "100 años", los argentinos son "más pobres" e instó a los empresarios del mundo a que "no cedan al avance del Estado" porque "no es la solución, sino el problema en sí mismo".



"Venimos a invitar a los países de Occidente a retomar el camino de la libertad. No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos que viven del Estado", afirmó Milei al exponer en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, donde cerró diciendo: "Viva la libertad, carajo".