Moyano pronostica conflicto social en marzo y pide rechazo a ley "Bases"

martes, 16 de enero de 2024 18:00

El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, pronosticó hoy que hacia marzo se incrementará la conflictividad social debido al aumento de combustibles, alimentos y tarifas.

"Todos decimos que en marzo, cuando empiece el colegio, las prepagas, una mochila a $90 mil, se va a ir complicando la conflictividad social", indicó Moyano por C5N.

Para el gremialista, al aumento de combustibles y alimentos se sumará "en los próximos días" también el incremento de "las tarifas y los colegios privados", una situación con la que, insistió, "se va a incrementar la conflictividad social".

Moyano también criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por "no tener diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT ni ningún sector" y reiteró que la marcha del 24 de enero al Congreso organizada por la central sindical "va a ser muy importante".

"Por eso no entendemos como este Gobierno no tiene diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT, ni con ningún sector, que son los más complicados con estas medidas. Es un Gobierno, no sé como llamarlo, cerrado en sí mismo", señaló.

Sobre el proyecto de ley "Bases" y el DNU, dijo que "ha atacado no sólo a trabajadores sino a muchos sectores de la sociedad". Y se mostró "sorprendido" por "cómo va creciendo la bronca" contra la iniciativa del Ejecutivo y pidió a diputados y senadores que lo rechacen en el Congreso.

"Esperamos que aquellos que tengan la posibilidad de rechazar la ley ómnibus y el DNU, que son diputados y senadores, tengan la valentía de no dejarse apretar por el Gobierno, que constantemente dice que son coimeros; que tengan la valentía de rechazarlos", resaltó.