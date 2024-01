Francos dijo que Milei "está molesto" por la extensión del debate de la Ley Bases

martes, 16 de enero de 2024 11:05

El ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó hoy que el presidente, Javier Milei, "está molesto" porque "siente que cada día que pasa sin avanzar" en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se generan "complicaciones para "la situación" del país.



Milei "está molesto con una situación que es muy compleja de resolver y que siente que cada día que pasa sin avanzar con esta ley se complica la situación o se demora un poco más la solución de los problemas" del país, dijo Francos en declaraciones a la radio Cadena 3.



El ministro del Interior se refirió así a las críticas hechas por el jefe de Estado al extenso debate del proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", que por segunda semana se realiza en un plenario de tres comisiones de la Cámara de Diputados.



Al respecto, Milei mencionó un presunto pedido de sobornos para aprobar en el Congreso la iniciativa legislativa, lo que motivó cuestionamientos de parte de distintos representantes políticos de la oposición.



Francos consideró que "cuando uno está tan contrarreloj", como el Gobierno nacional, "cada día que pasa" en el debate del proyecto de ley, que incluye más de 600 artículos, "es muy importante" porque "son días partidos".



"Estamos con una enorme ansiedad tratando de ordenar la ley. Y, a veces, en esa ansiedad, el Presidente, que es una persona muy vehemente, generó alguna declaración que molestó. Yo les recuerdo que la Argentina ha tenido presidentes vehementes, como (Domingo Faustino) Sarmiento. A veces hace falta tener esa personalidad por más que alguno le molesta", indicó Francos.



El ministro del Interior, al respecto, confió en que el plenario de comisiones emita "en los próximos días" un dictamen mayoritario acerca del proyecto de ley para que la iniciativa pase a ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados.



En tanto, Francos calificó de "ilegal" la huelga que convocó la CGT para el 24 de enero en rechazo a las reformas impulsadas por Milei y confirmó que "se le hará el descuento correspondiente" en el salario "al trabajador del Estado que pare su actividad" en adhesión a la medida de fuerza.



"Al trabajador del Estado que pare su actividad se le hará el descuento correspondiente. Como creemos que tendría que hacerse en todo el sector privado también. Al trabajador que para, se le descuenta el salario", afirmó el funcionario.



Francos evaluó que la huelga promovida por la central obrera, que tendrá el aval de otras organizaciones sindicales y sociales, "no tiene justificación" y se trata de un "paro político".



"¿Por qué hacerle un paro a Milei a un mes de asumir si no se lo hicieron durante cuatro años al gobierno que precedió?", cuestión Francos y advirtió que "hay que evitar las confrontaciones sociales. ¿Qué pasaría si nosotros convocamos a una manifestación en contra de la manifestación convocada por la CGT? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo".



Por otra parte, Francos comentó que Milei "sigue teniendo en su cabeza" la dolarización de la economía "como uno de los temas" para "terminar definitivamente" la inflación.



Asimismo, el ministro se mostró a favor de bajar a los 14 años la edad de imputabilidad a los adolescentes que cometen delitos como también que los extranjeros que incurren en ilícitos sean deportados "inmediatamente" del país.



"Los argentinos tenemos que protegernos, que cuidarnos y sancionar las leyes" con ese objetivo, sostuvo.