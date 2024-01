Bullrich quiere lograr acuerdos en el Congreso con "los bloques que quieren el cambio"

domingo, 14 de enero de 2024 07:17

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich consideró hoy que "se podrá llegar a un acuerdo en el Congreso entre los bloques que quieren el cambio", en relación a las facultades especiales que pide el Gobierno en el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviado al parlamento.



Al mismo tiempo, la funcionaria afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei "necesita muchas normas para acompañar el proceso económico que lleva adelante".



“Estamos en una emergencia, y así como las tuvo (el expresidente) Alberto Fernández, se necesitan facultades. Podrá ser un año y después volver al Congreso. No sé cuál será el mecanismo final que se resuelva. Creo que se va a poder lograr un acuerdo sobre eso. Estoy convencida que en el Congreso, los bloques que quieren el cambio nos van a apoyar", señaló Bullrich en declaraciones a Radio Milenium



En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad afirmó que el oficialismo "va a luchar" en el Congreso para que el proyecto de Ley "Bases" sea "lo menos recortado posible", y estimó que la iniciativa contará "con apoyo" en las próximas semanas a medida que avancen los debates legislativos.



“Creo que es muy importante entender que el momento del país es un momento que necesita de muchas normas para poder acompañar los procesos económicos que estamos llevando adelante. Vamos a luchar para que el paquete de leyes sea lo menos recortado posible. Estamos convencidos de que va a haber un apoyo a la legislación en estas próximas semanas. Lo hemos visto en el Congreso, donde hay intención de apoyo y creemos que se va a lograr una excelente ley”, subrayó.



En cuanto a los aspectos del proyecto que se refieren al área del Ministerio que encabeza, Bullrich indicó que se sacó "la posibilidad de que el delincuente sea querellante porque eligió otra opción".



"El delincuente no puede querellar porque eligió la opción de ser delincuente. Hoy, un delincuente termina un juicio y querella a la policía o al Estado, y en algunos casos lo gana. Eso es una locura. Elegiste ser delincuente y después se lleva plata", enfatizó la funcionaria.



En relación al paro y movilización que la CGT llevará a cabo el próximo 24 de enero, Bullrich indicó que por ahora no recibió "ningún tipo de llamado" por parte de la dirigencia de la central obrera, que "saben cuáles son las reglas" que el gobierno está dispuesto a "aplica" en materia de protestas en la vía pública.



En cuanto a su gestión, Bullrich destacó que se puso en vigencia en los últimos días la Dirección de inteligencia Penitenciaria para combatir al "crimen que se origina dentro de las cárceles"



"Tenemos unos 140 presos aproximadamente de alto riesgo. Así que vamos a dar a conocer dentro de unos días un programa especial para ellos. Queremos que no puedan seguir cometiendo delitos desde las cárceles”, remarcó.