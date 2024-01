Un hombre chocó a un ciclista, atropelló a una jubilada y destruyó un café

jueves, 11 de enero de 2024 20:02

Una violenta situación se produjo este miércoles en Bahía Blanca, cuando un automovilista atropelló dos veces a un ciclista, golpeó a una jubilada y destruyó las mesas que estaban en la vereda de un reconocido café ubicado en el centro de la ciudad. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

La discusión entre los protagonistas del conflicto comenzó sobre la calle Alsina cuando, según el relato de la víctima, el conductor de la camioneta encerró al ciclista contra unos postes de cemento y unas macetas que había en la vereda. El golpe recibido provocó que Agustín Albente lo siguiera.

El joven de 26 años llegó a ponerse al lado del auto y le pegó una patada al espejo retrovisor. Eso generó que el automovilista lo persiguiera al punto tal de que se subió a la vereda para agredir al ciclista.

Tal como se ve en uno de los videos, Leandro Chiaradia (39) subió a la vereda, aceleró y chocó al ciclista hasta que lo tiró al piso. Con Albente en el piso, Chiaradia volvió a acelerar y la víctima logró correrse para salvar su vida.

Sin embargo, era tal la velocidad a la que iba la camioneta que no llegó a frenar y golpeó a una señora mayor que estaba caminando por la vereda. También destruyó las mesas que había en el sector exterior del Café Martínez de Alsina y Dorrego, en pleno centro de Bahía Blanca.

Agustín Albente fue trasladado a un hospital de la zona con heridas por los golpes que recibió en el pecho y las piernas y, desde el centro de salud, habló con Mediodía Noticias (eltrece) para contar su versión sobre los hechos ocurridos el miércoles por la noche.

“Yo estaba circulando, esta persona tenía mucho espacio y decide cerrarme contra unos postes de cemento. Ahí me golpeo la tibia y la rodilla porque choco contra los postes. Ahí seguí gritándole ´frená forro, frená por favor, no seas sore...´”, comenzó con su relato.

El joven contó que, como el automovilista no frenó, lo siguió con su bicicleta. “Le pateé un espejo, no se lo rompí ni nada porque no pateé con bronca sino porque quería que frenara y que se hiciera cargo. Había un montón de gente. El espejo no se le rompió, se fue para atrás”.

Según el relato de Albente, Chiaradia “no se bajó ni frenó” y la persecución entre ambos vehículos continuó. Luego, contó: “Me metí en la calle de enfrente que hay una florería y ahí sentí una aceleración muy fuerte y vi que me chocó de espaldas. Cuando me quise dar cuenta me estaba arrastrando en el piso. Fueron más de 30 los metros que me arrastró desde la florería”.

“Cuando vio que me paré, me volvió a embestir y me atropelló otra vez, como diciendo ´ya está lo tengo que terminar de matar. Ahí me alcancé a correr, se acercó toda la gente a querer abrirlo, chocó a una señora mayor y le intentaron abrir las puertas”, relató.

Albente, quien estudia para ser chef, contó cómo está de salud: “Estoy en recuperación con traumatismos múltiples de tórax, con las piernas pisadas, posiblemente no hay fracturas óseas pero puede haber ligamentos rotos y meniscos rotos en ambas piernas, más la luxación del codo, la luxación de mandíbula y golpes en la cabeza. Hace dos horas estuve con sangrado de nariz y boca y estoy en observación”.

Con respecto a la causa judicial, detalló: “Los fiscales me dieron a entender que no van a hacer nada y que como mucho, para no mentirme porque soy la víctima, le pueden incautar el auto y que lo pierda para siempre”.

Fuente: TN