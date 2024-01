Bullrich, sobre la Ley Ómnibus: "si no se aprueba, el país va a ir a una explosión"

miércoles, 10 de enero de 2024 07:18

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió hoy el proyecto denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", porque si "esta ley no se vota" el país "va a ir a una explosión" y enfatizó que es necesario que Argentina sea "amable para los negocios".



La ministra, en declaraciones a TN, defendió la ley ómnibus de Milei y sostuvo: "Si esta ley no es votada en un país normal y si no toma el toro por las astas, va a ir una explosión".



Luego, la funcionaria defendió la política económica del Gobierno: "Estamos en una inflación retrasada en donde el presidente dijo que el 30% es bajo".



"Si nosotros no votamos lo que tenemos que votar, va a volver a la situación de falta de credibilidad que tuvo el gobierno anterior", dijo Bullrich.



Además, señaló que "los precios están retrasados, las tarifas, las escuelas. Nadie gana plata en el país. Necesitamos recursos estratégicos para lograr que la Argentina se simplifique y sea un país amable para los negocios y para que se gane plata en el país es necesario que se voten esas cosas".



La ministra de Seguridad señaló que el Gobierno "está decidido en hacer un cambio" y se diferenció del sector que representa el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en la interna.



"El problema es que el Gobierno está decidido a hacer un cambio y sectores se resisten. Cuando jugué en la interna de mi partido, yo sabía que había actores dentro de mi partido que iban a una posición distinta", indicó.