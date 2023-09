Bullrich aseguró que el plan de Melconian se enfoca "en la producción y el empleo"

jueves, 7 de septiembre de 2023 11:33

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que el plan económico liderado por Carlos Melconian "tiene la mirada en la producción y el empleo", con "una propuesta que tiene los pies sobre la tierra".

"La Argentina tiene salida: hay que ordenar sus cuentas, tiene que tener equilibrio y ahí se va a poder bajar la inflación, devolverle plata al bolsillo de los trabajadores, sacar el cepo", sostuvo la referente del PRO.

En declaraciones radiales, la dirigente opositora destacó que "el plan económico que conduce Carlos Melconian tiene la mirada en la producción, en el empleo", al tiempo que también señaló que se necesita "trabajar sobre las jubilaciones, que están por el piso".

A falta de un mes y medio para las elecciones generales del 22 de octubre, la ex ministra de Seguridad arremetió contra sus principales rivales: los postulantes de La Libertad Avanza, Javier Milei, y de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"Hemos planteado una propuesta que tiene los pies sobre la tierra", manifestó, al criticar al libertario.

Además, respecto al ministro de Economía, afirmó: "Nos metió en una estrategia de parches, que cada día es peor. Promete cosas para el futuro que no hace en el presente. Es la demostración de la doble cara: la del ministro, que nos hunde cada día más, y la del candidato, que nos miente".

Sin embargo, señaló: "No estoy concentrada en ellos, sino en los 46 millones de argentinos. Quiero que vean que con nuestro programa y con nuestros equipos hay luz al final del túnel. Tengo la personalidad y el temperamento para hacerlo: hay que confiar. No sé con quién voy al balotaje. No es lo que estoy pensando".