ANSES "nuevo IFE": qué hacer si se rechaza la inscripción para el refuerzo

Esta semana finalmente se abrió la convocatoria para inscribirse por el bono de 94 mil pesos dividido en 2 cuotas a cobrar en octubre y noviembre. La medida apunta a dar asistencia a quienes atraviesan una difícil situación económica provocada por la escalada inflacionaria y la falta de recursos. Si bien muchos lo relacionaron con el IFE que el Gobierno Nacional entregó durante la pandemia, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclararon que no tiene las mismas características.

Éste es un refuerzo de ingresos destinado a trabajadores informales solamente y para poder adquirirlo se debe superar numerosos filtros. Este refuerzo está destinado a personas que aún no han sido alcanzadas por ninguna de las medidas anunciadas recientemente y están dirigidas a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni sean titulares de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

A partir de la enorme demanda que hay en la sociedad, ANSES decidió extender el horario de inscripción. Vale destacar que el mismo es exclusivamente a través del sitio web del organismo (www.anses.gob.ar) o la aplicación "Mi ANSES".

Sin embargo muchos de los interesados a recibirlo se toparon con un cartel que mostraba el rechazo a la posibilidad. Algunos de los mensajes que los interesados se encontraron tras llenar el formulario fueron: "No podés completar la inscripción al refuerzo porque registramos inconsistencias en tus datos", "no podés acceder al refuerzo porque tus consumos con billetera virtual superan el tope establecido", "no podes acceder al refuerzo porque registrás activos financieros".

Sin embargo, muchos de ellos consideran que es un error pero ¿qué hay que hacer si así lo es?. Si bien desde ANSES no han aclarado los pasos a seguir ante lo que se puede considerar una equivocación del sistema, se recomienda seguir una serie de pasos.

Primero entrar al perfil y fijarse si pide "verificar, agregar o cambiar algo". Allí se podrá constatar que no haya habido error al momento de cargar la info que pueda estar generando problemas. Si hay problemas con el CUIL o algún dato que no se puede modificar o cargado mal, será necesario ir por la oficina de ANSES.

Vale destacar que ahora la inscripción se encuentra disponible todos los días de 14 a 24 horas, y permanecerá abierta durante todo octubre. Podrá realizarse exclusivamente a través de la web del organismo (www.anses.gob.ar) o de la aplicación Mi ANSES.

MOTIVOS DE RECHAZO

En este sentido, la ANSES enumeró 15 motivos que pueden derivar en el rechazo del refuerzo para aquellos que se inscriben a través de cualquiera de las formas. Estas son:

Tener entre 18 a 64 años (al 30/09/2023). Contar con al menos 2 años de residencia permanente en la Argentina. No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser monotributista, autónomo o trabajadora o trabajador de casas particulares. No contar con ningún tipo de asistencia económica del Estado, es decir, no ser titular de la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Progresar o Prestación por Desempleo ni de programas sociales como Potenciar Trabajo, entre otros. No ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado. No contar con cobertura de salud. No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas). No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones. No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023. No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023). No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023. No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses. No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023. Si tenés entre 18 y 24 años, y no tenés hijos a cargo o cónyuge, se evaluará tu grupo familiar. No debiendo, tus padres contar con ingresos iguales o superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos. Tampoco podrán poseer embarcaciones, aeronaves o haber declarado bienes personales. Tener una cuenta bancaria a tu nombre. Sólo vas a poder recibir el refuerzo en una CBU válida, es decir, no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.

CÓMO SOLICITAR EL REFUERZO

Podés solicitar el Refuerzo para trabajadoras y trabajadores informales durante todo octubre únicamente de forma virtual, todos los días de 14 a 22 hs.

Antes de iniciar el trámite, te recomendamos tener a mano la CBU donde querés recibir el refuerzo. Si no contás con una CBU a tu nombre, podés tramitarla de forma gratuita antes de iniciar tu solicitud.

PASO A PASO

1. Contar con tu Clave de la Seguridad Social: Si todavía no contás con tu Clave de la Seguridad Social creala desde tu computadora o celular.

2. Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y elegí la opción Refuerzo para trabajadores informales. También podés hacerlo desde tu celular descargando la app mi ANSES

3. Solicitá el refuerzo: El aplicativo te va a guiar hasta completar tu solicitud. Vas a tener que ingresar una CBU a tu nombre donde querés recibir el refuerzo. Te recordamos que no vas a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU.

4. ¡Listo!. Si tu refuerzo fue aprobado, vas a poder conocer tu fecha de cobro en anses.gob.ar. El calendario de pagos comenzará a partir del 9/10.