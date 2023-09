Ganancias, alquileres y créditos UVA entre temas de posible sesión del jueves

sábado, 23 de septiembre de 2023 13:24

Los proyectos de ley que modifican el Impuesto a las Ganancias y la Ley de Alquileres, que buscan dar alivio a los deudores de créditos UVA y el acuerdo para la designación de 75 funcionarios en el Poder Judicial, entre los que figuran la camarista Ana María Figueroa, desplazada de su puesto por una decisión de la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria, serán parte del temario que el oficialismo piensa incluir en una posible sesión en el Senado que se llevaría a cabo el próximo jueves.



Así lo reveló el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, quien, en declaraciones a la prensa al finalizar esta semana de dictaminar el proyecto sobre Ganancias, anunció que "para el próximo jueves hay un temario amplio en el Senado de la Nación".



No obstante, reconoció que en el Senado el oficialismo está "con dificultades a veces con el quórum, porque la estrategia de la oposición es no darlo", aunque insistió en que "el Parlamento tiene que funcionar, porque es uno de los poderes públicos que necesita expresarse, necesita emitir los despachos y hacer las sanciones correspondientes".



Desde marzo de este año, el Frente de Todos (FdT) sufrió la escisión de cuatro de sus integrantes que pasaron a conformar el Interbloque Federal, junto con la cordobesa peronista Alejandra Vigo, lo que le dificultó conseguir quórum de manera sistemática.



Si bien la puntana María Eugenia Catalfamo volvió a votar con el oficialismo, el resto de los legisladores se negaron a prestar quórum para avanzar en el tema que tiene paralizado al Senado desde principios del año: el acuerdo para que la camarista Figueroa pueda continuar en su cargo, luego de cumplir los 75 años de edad.



La funcionaria, que debía fallar en el caso de la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces en los que se encuentran investigados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, fue separada de su cargo por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pocos días después de llegar a la edad jubilatoria, lo que fue considerado por el propio Mayans como "una interpretación ajena a la Constitución".



El mismo comportamiento que los peronistas disidentes lo tuvo Juntos por el Cambio que, a raíz de la pérdida de esos integrantes del bloque oficialista, se convirtió en la primera minoría.



No obstante, el FdT buscará obtener el quórum necesario a partir de la confección de un Plan de Labor extenso y con proyectos que hagan que el bloque de Unidad Federal, principalmente, se siente en el recinto de sesiones y habilite la discusión.



Entre los asuntos que mencionó Mayans para incluir el próximo jueves figura la ratificación de la media sanción de la modificación al Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que sea inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo y pueda comenzar a entrar en rigor en los salarios de octubre.



El proyecto sobre Ganancias, enviado por el Poder Ejecutivo, crea un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles al mes, con una alícuota progresiva sobre el excedente que va de 27% a 35% y se actualiza con el valor del SMVM dos veces por año.



Además, el Senado pondría en discusión el proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que también llegó de Diputados pero que volvería a la Cámara baja en segunda revisión.



El proyecto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.



Otro de los asuntos que enumeró Mayans en declaraciones a la prensa es el de la regulación de los alquileres temporarios que propone regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb, que están fuera del marco normativo del Estado, e incluso fija sanciones por incumplimientos.



Por otro lado, se incluiría en el Plan de Labor la iniciativa que promueve atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, en base al planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, a lo que se agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año.



Este proyecto también llegó de Diputados, pero deberá regresar a esa Cámara porque el oficialismo resolvió hacerle algunos cambios al dictamen.



Entre otros asuntos, en principio, estaría en el temario los proyectos de ley que crean las universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; del Delta, de Pilar y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; y de Río Tercero, en Córdoba.