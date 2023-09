“Que ya no me gorreen más, por favor”: el viral pedido de un hombre a la Virgen del Milagro

martes, 19 de septiembre de 2023 12:04

Los salteños celebraron el fin de semana la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, por lo que se congregaron cientos de fieles para rendir homenaje a los santos patronos.

Un hombre que estaba presente en el lugar se volvió viral en las redes sociales tras revelar el peculiar pedido que le fue a hacer a la Virgen del Milagro: que no lo “gorreen” (engañen) más.

“Soy peregrino. He venido porque a mí me han gorreado, y le he venido a pedir a la virgencita que ya no me gorreen más, que ya no me gorreen más, por favor”, dijo el hombre en una entrevista que no tardó en volverse viral. Sin embargo, después se conoció que se dedica al humor.

Según trascendió, alrededor de 700 mil fieles de Salta y de distintos lugares del país participaron de las actividades religiosas, mientras que se registraron más de 80 mil peregrinos.

Fuente: TN