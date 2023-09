Según Milei, para recuperar Malvinas "no se puede desconocer la posición" de los isleños

miércoles, 13 de septiembre de 2023 13:32

El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, consideró hoy que para que la Argentina recupere las Islas Malvinas debe haber "un acuerdo con Inglaterra" y que para llegar a ese entendimiento "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el archipiélago que Gran Bretaña usurpa desde 1833.



"Las Islas Malvinas son argentinas. La soberanía no se renuncia. Es cierto que hubo una guerra en la cual perdimos. Ahora estamos proponiendo una solución para que las islas vuelvan a la Argentina e ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong", señaló Milei en declaraciones para Radio Continental.



En este sentido, afirmó que "para que las Islas Malvinas puedan volver a ser argentinas tiene que haber un acuerdo con Inglaterra, pero no se puede desconocer la posición de las personas que viven en las islas".



Esta semana, la economista y asesora de Milei en temas internacionales, Diana Mondino, afirmó en una entrevista con el diario inglés The Telegraph que los habitantes de Malvinas deben poder "decidir su propio destino".



"Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas. Ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", había señalado Mondino.



Estos dichos fueron rechazados por el Gobierno nacional y el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, quien consideró esas declaraciones como ideas "desmalvinizadoras" que "violan la Constitución y el derecho internacional".



Sobre la postura de "acuerdo" con Inglaterra y los habitantes de las Malvinas, Milei insistió que "no podes negar la existencia de la realidad" y sostuvo que desde su espacio no quieren "una solución bélica".



Por otra parte, el candidato se refirió también a la nota que firmó junto a su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que se aplace el tratamiento del presupuesto nacional en diputados.



"Esta claro que el gobierno va a perder las elecciones. Pedimos un aplazamiento en el tratamiento del presupuesto, este gobierno el 10 de diciembre se va, no puede ser que este gobierno deje determinada la política fiscal del próximo gobierno", indicó el candidato.



Por otra parte, Milei también se refirió a las declaraciones que hizo el expresidente Mauricio Macri criticando al libertario "cuando se pone tan violento".



"Mauricio Macri en este momento esta de campaña y ve que tiene una candidata que no empuja y ve que deja la fuerza que ha armado él al borde de la ruptura. Toma una posición que es una falacia, nada de lo que dice lo puede probarlo", sentenció.



Finalmente, el libertario afirmó que Juntos por el Cambio (JxC) "hace cosas diez mil veces peores que los peronistas" y sostuvo que en caso de que él resulte electo presidente tiene la forma de "dolarizar y terminar con el Banco Central".