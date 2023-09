ANMAT prohibió una reconocida marca de productos capilares

martes, 12 de septiembre de 2023 18:37

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por disposición 7392/2023, prohibió la venta de los capilares Luxury Cosmetics, debido a que el laboratorio que los producía era clandestino para el organismo.

En la disposición se explica que “en el marco de un allanamiento perteneciente a dicha Dirección realizado en un domicilio de la localidad de Bernal se encontró evidencia de que se realizaban actividades de elaboración, fraccionamiento y envasado de productos cosméticos”, en lo que se trataba de un “laboratorio clandestino, ya que, al momento del procedimiento, no se encontraba habilitado ante la ANMAT para tales fines”.

El operativo fue llevado adelante por el personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con asistencia virtual del Servicio de Cosméticos.

Durante el operativo se procedió al secuestro de unidades marca LUXURY COSMETICS, las que detentaban en su etiquetado, como datos de inscripción sanitaria, la leyenda “Establecimiento Elaborador Legajo 2488, Res 155/98”.

Dicho legajo corresponde al establecimiento LABORATORIOS DERMOSOLUXION SRL, establecimiento que si se encuentra habilitado ante ANMAT como Elaborador de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

¿Cuáles son los productos prohibidos por Anmat?

Ante estas circunstancias y con el fin de proteger a eventuales adquirientes, la Anmat decidió prohibir la comercialización en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca Luxury Cosmetics:

•Shock de Keratina Premium, keratina y colágeno, reducción de freez y volumen.

•Alisado Zero extra fuerte. Zero formol extra brillo Argan Oil.

•Shampoo neutro premium pre tratamientos, pH neutro, detox, equilibrante, cabellos grasos.

•Alisado ZERO, zero formol extra brillo, argan oil.

•Oro líquido lluvia capilar argán, Controla el freez, sella cutículas, desenreda brillo HD, aceite de argán, protector térmico.

•Máscara capilar nutrición, hidro nutrition, anti frizz, brillo HD. Uso profesional - salón.

•Lifting capilar con lanolina. Reparación de cabellos frágiles y dañados, máximo brillo y humectación.

•Alisado Zero chocolate plastificado. Zero formol extra brillo. Con la fuerza del cacao tropical. Argan Oil.

•Nutrición acondicionador post tratamientos reparador, colágeno y oliva.

•Acondicionador con Keratina, desenredante, sin freez, todo tipo de cabellos, uso diario.

•Acondicionador matizador Negro, matiza tonos negros, grises y platinados. Realza y restaura el color.

•Acondicionador matizador violeta, matiza tonos amarillos, realza y restaura el color.

•Shampoo Matizador violeta. Matiza tonos amarillos, realza y restaura el color. Uso profesional.

•Shampoo matizador azul. Matiza tonos anaranjados, realza y restaura el color.

•Gel de ducha jabón líquido para todo tipo de piel. Fragancia maracuyá y argan pH neutro, humectación profunda.

•Lluvia capilar keratina y pantenol, nutre y aporta brillo, realza tonos, reduce freez, termoprotector.

•Shampoo post tratamientos reparador, reparación intensa, enriquecido con keratina.

