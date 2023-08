ANSES AUH, Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones: aumentan 23,32%

miércoles, 9 de agosto de 2023 00:00

La ANSES aumentará los haberes de los jubilados, pensionados y el pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en un 23,32%.

Esto es consecuencia de la Ley de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, que establece revisiones y modificaciones trimestrales para todas las prestaciones previsionales.

Además, se espera que luego de las PASO el ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa, anuncie un nuevo bono a pagarse en los meses de septiembre, octubre y noviembre, según trascendió por estas horas.

Cuánto pasarán a cobrar los jubilados de ANSES

En base al porcentaje de actualización estimado por el CEPA, el haber mínimo jubilatorio de ANSES ascenderá a $87.510 brutos en el mes de septiembre.

A esta cifra habrá que sumarles los bonos que no puede anunciar el Gobierno por las PASO del domingo 13 de agosto próximo.

HABERES DE AGOSTO:

Jubilados mínima: $ 70.962

Jubilados máxima: $ 477.499,76

Pensión No Contributiva por Invalidez: $ 49.672,04

Pensión No Contributiva por Madre de 7 Hijos: $ 70.962

Pensión No Contributiva por Vejez: $ 49.672,04

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 56.766,98

HABERES DE SEPTIEMBRE:

Jubilados mínima: $ 87.510

Jubilados máxima: $ 588.852,70

Pensión No Contributiva por Invalidez: $ 61.255,56

Pensión No Contributiva por Madre de 7 Hijos: $ 87.510

Pensión No Contributiva por Vejez: $ 61.255,56

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 70.005,04

ANSES: QUÉ ASIGNACIONES AUMENTAN EN SEPTIEMBRE

La Ley 24.714 en su artículo 6° establece el pago de las siguientes Asignaciones Familiares y definidas en base al cálculo de movilidad que se dará a conocer en los próximos días:

Asignación por Hijo (AFH);

Asignación por Hijo con Discapacidad;

Asignación prenatal;

Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;

Asignación por Maternidad;

Asignación por Nacimiento;

Asignación por Adopción;

Asignación por Matrimonio;

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

CUÁNTO SUBEN LAS ASIGNACIONES

Los haberes de septiembre incrementarán un 23,32%

Asignación Familiar por Maternidad: el monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos)

Nacimiento (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $19.914,53

Adopción (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $119.252,89

Matrimonio (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $29.861,35

Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 222.457)

General: $17.107,65

Zona 1: $17.107,65

Zona 2: $36.892,46

Zona 3: $34.169,25

Zona 4: $ 36.892,46

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 222.457)

General: $ 55.711,73

Zona 1: $ 55.711,73

Zona 2: $ 83.488,52

Zona 3: $ 111.287,68

Zona 4: $ 111.287,68

Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 1.012.460)

General: $14.338,28

Zona 1: $51.741,06

Zona 2: $77.548,18

Zona 3: $103.370,22

Zona 4: $103.370,22

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad

General: $14.338,28

Zona 1: $51.741,06

Zona 2: $77.548,18

Zona 3: $103.370,22

Zona 4: $103.370,22

Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460)

General: $4.146,75

Zona 1: $ 8.232,31

Asignación Universal por Hijo

General: $17.107,65

Asignación Universal por Embarazo

General: $17.107,65