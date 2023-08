Jorge Macri propuso eliminar la SUBE y pagar transportes con celular o tarjeta de crédito

martes, 8 de agosto de 2023 12:27

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Jorge Macri, adelantó hoy que si es electo eliminará la tarjeta SUBE como medio de pago del transporte público y la reemplazará por pagos mediante teléfonos celulares o tarjetas de crédito.



A través de un video publicado en redes sociales, titulado "Chau Sube", el precandidato asegura que este medio de pago "ya quedó viejo" y se pregunta: "¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista, ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo".



El precandidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de Gobierno aseguró que "el mundo ya fue para otro lado "en relación a los medios para pagar el transporte".



"Si soy jefe de Gobierno, quiero que puedas utilizar el transporte público con tu celular o con una tarjeta de crédito directamente. Porque no hace falta inventar la rueda y, de nuevo, esto quedó viejo", dice, tras lo cual arroja al suelo una tarjeta SUBE.



En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) pusieron reparos a esta propuesta al decir que es necesario "estudiarla a fondo en todas sus aristas, no solo como medio de pago".



"La SUBE no es solo un medio de pago. Tiene otros usos adicionales: cada validador incluye un GPS que registra (en caso de colectivos) si hace kms o no, horarios y la geolocalización de la demanda. Y es además un modo de fiscalización del servicio que hoy es financiado 85% por subsidios, y que en cualquier escenario (incluso subsidiando en forma directo al pasajero ) necesita un medio de control viable", señalaron desde esta asociación por redes sociales.