Con quién vivirá Pequi, la perra que se retiró con honores y emoción de Gendarmería Nacional

martes, 8 de agosto de 2023 00:00

“Este llamado es para informarles que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de la can Pequi”. Con estas palabras, un comandante principal de la Gendarmería Nacional despidió a una perra gendarme que se “jubiló” tras 10 años de servicio. El video se hizo viral en las redes sociales.

En diálogo con Poco Correctos (eltrece), los protagonistas del clip contaron sus sensaciones sobre lo vivido. “Es emocionante y muy lindo saber que tu compañero al finalizar tus trabajos vuelve a casa”, dijo Alejandro Mazza, el gendarme que grabó toda la secuencia.

En este sentido, remarcó: “Ahora tenerla como mascota y no como compañera de trabajo va a cambiar las cosas, ya no va a tener tantas restricciones al momento de su comida, como se tendría que tratar a una mascota. Nunca va a dejar de ser una compañera y una gran personita. Siempre fue muy compañera”.

El jefe del escuadrón, Dario Recabarren, quien fue el segundo en hablar en el video viral, dijo: “Me emociona, se nota cuando se me entrecorta la voz, porque hacerlo en vida no se había hecho. Generalmente, todas las despedidas se hacen cuando no están más”.

Me fui en lágrimas con el retiro de Pequi pic.twitter.com/YPZSuybBxd — emi (@eeemiliano) August 5, 2023

A su vez, agregó: “La idea que teníamos era hacerlo en vida. No teníamos la intención de viralizarlo”. Pequi ahora se quedará con Alejandro, quien seguirá compartiendo tiempo con ella, pero esta vez en su casa.

En la filmación que fue subida a TikTok (@martinpuck), se escucha a Recabarren decir: “Este es un comunicado especial para Pequi... acaba de terminar su último servicio de patrulla. A partir de ahora comienza su retiro. Gracias por tus 10 años de servicio, gracias por todo, tu arduo trabajo y por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte que tu guía llegara a cumplir su misión”.

Una de las cosas que también se destacó del video fue la emoción de los gendarmes que hablaron. Por momentos, a ambos se les quebró la voz.

Los hombres se contuvieron las lágrimas, pero la emoción se transmitió en sus palabras como en los ojos vidriosos de quien fue el guía de la perra y quien se encargó de registrar el momento con su celular.

Pequi, que es una perra de búsqueda de narcóticos, demostró actitudes de cariño y gratitud para con su compañero Alejandro, ya que en todo momento le daba besos y buscaba sus mimos.

Cabe destacar que la presencia de perros entrenados para la fuerza de seguridad son muy importantes, ya que significa un gran aporte para el desempeño de las jornadas laborales.

Fuente: TN