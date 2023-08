Video impactante: tras un fuerte ruido, una ruta colapsó y se partió en dos

miércoles, 30 de agosto de 2023 20:35

Sobre las 10.45 de hoy se escucharon explosiones y ocurrió lo que todos esperaban: tras este fuerte ruido, colapsó el pavimento de la ruta nacional número 3 a la altura de Comodoro Rivadavia y dejó una grieta de más de dos metros de profundidad. Ahora, solo precarios caminos alternativos conectan a las localidades del norte con las del sur del país.

El sector afectado tiene de un lado el cerro Chenque y del otro el mar. Esta vía atraviesa Comodoro y tiene, además, una función de avenida ya que conecta a barrios de las zonas norte y sur de esta localidad. Ayer, fue el propio titular de Vialidad Nacional, Julio Otero, el que anticipó que tras la aparición de las primeras grietas solo restaba esperar el colapso del camino.

El nuevo desplazamiento repite la historia vivida en 1995 en esta localidad, cuando el avance del cerro también provocó una ruptura total de la ruta. Desde entonces a hoy, ninguna obra de infraestructura solucionó el problema de un paso clave hacia el sur del país.

?? COMODORO DIVIDO EN DOS ??



uD83DuDCCC Una grieta apareció el jueves 24 de agosto sobre ruta nacional n°3 a metros del cenotafio.



?? Este miércoles tras explosiones y ruidos, comenzó a desmoronarse parte de la ruta nacional y #Comodoro quedó, nuevamente, dividido. pic.twitter.com/Gwo8cWbN7D — ADNSUR (@ADNsur) August 30, 2023

Desde Vialidad Nacional, Marcelo Yapura aseguró esta mañana que a las 10.50 cedió una parte de la Ruta 3 en el kilómetro 1830, debido a la aparición de grietas que fueron creciendo y luego se profundizaron, lo que motivó el corte total del tránsito desde el lunes por la tarde. “Es un segmento aproximado de ente 20 y 30 metros”, afirmó, en referencia al sector de la cinta asfáltica afectada que cedió y que dejó un pozo en medio de la ruta nacional.

Sostuvo, además, que “es inminente otro desmoronamiento” en la ruta. “Hay una socavación de la base donde está apoyada la ruta 3, está cediendo la parte estructural y puede ampliarse. El perímetro se está ampliando. Es un tramo que es inminente el desmoronamiento”, confirmó.

El alerta comenzó en los últimos días: las ultimas marejadas socavaron la base de la ruta, ubicada entre Chenque –un emblemático cerro que define la identidad y urbanización de Comodoro– y el mar. Nuevas grietas detectadas sobre el pavimento en las últimas 72 horas reactivaron la preocupación.

?? IMÁGENES EXCLUSIVAS DEL DRONE DE @adnsur ?? El desmoronamiento de la Ruta Nacional N* 3, al borde del colapso completo al pie del #cerroChenque.#comodororivadavia #chubut #argentina pic.twitter.com/Ag7VzdZpp1 — ADNSUR (@ADNsur) August 30, 2023

Julio Otero, titular de la Dirección de Vialidad Nacional, había confirmado que el cuadro de situación no ha cambiado. “Por el contrario, se ha ido profundizando. Todas las grietas detectadas comenzaron a estar más marcadas. Este proceso siguió a la noche y hoy a la mañana”.

Y agregó: “La condición es tan precaria e inestable que en cualquier momento todo esto se desmorona, el colapso ya está iniciado, falta ver únicamente cuándo todo esto se caiga”.

Finalmente, la ruptura se produjo esta mañana. Por este tramo de la ruta pasan 1440 camiones y 54.000 vehículos por día. Desde el primer desplazamiento de 1995, las soluciones solo fueron provisorias.

?? IMÁGENES EXCLUSIVAS ?? Así quedó la Ruta Nacional 3 tras el desmoronamiento de tierra al pie del cerro Chenque. Se esperan más movimientos en las próximas horas. #comodororivadavia #chubut #argentina pic.twitter.com/qnkQMAJDbG — ADNSUR (@ADNsur) August 30, 2023

En aquel entonces, las imágenes mostraron a la ciudad dividida en dos por una grieta de mas de cinco metros sobre la ruta nacional. Un estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sugirió saltar la inestabilidad de este tramo con la construcción de un viaducto desde el Chalet Huergo hasta el puerto de Comodoro Rivadavia, el sector en donde se registra la mayor inestabilidad. “Pero no hubo licencia social y no se decidió no avanzar”, aseguró Otero.

En septiembre del año pasado hubo otro aviso a raíz de rocas de gran tamaño que cayeron sobre la ruta desde el cerro. Tras varios días de lluvia, comenzaron los nuevos trabajos paliativos. A principios de este año, Vialidad Nacional le quitó peso a la parte superior del cerro, mediante el uso de un sistema de detonaciones controladas, aunque se advirtió que la obra de fondo debería ser un “aterrazamiento”, similar al realizado sobre la calle Sarmiento, en otro sector del cerro.

Según explicaron profesionales, estas detonaciones no provocaron las grietas que hoy reactivan el impacto sobre la ruta sino que es resultado de la erosión costera, acelerada por las marejadas extraordinarias registradas la semana pasada y que provocaron la destrucción de un muro de contención a la altura de kilómetro 4.

Fuente: La Nación