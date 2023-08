"Me tenían cansado, todo era un problema": mató a su pareja y a su hijo y los freezó

miércoles, 30 de agosto de 2023 12:07

Una mujer y su hijo adolescente fueron hallados este martes sin vida en una vivienda del barrio Pellegrini, en la ciudad bonaerense de Olavarría, a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La mujer, de 53 años, identificada como Sandra Aguer, y su hijo, Thiago Contreras, de 13, estaban dentro de un freezer, mientras que los efectivos policiales también encontraron el cadaver de un hombre ahorcado.

Los accesos de la vivienda no estaban violentados, por lo que se presume que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio, cometido por Fabián Ene, de 40 años, quien era pareja de la mujer.

Como hacía varios días que el menor no iba a la escuela, esto llamó la atención de sus compañeros y familiares, quienes realizaron la denuncia correspondiente, y al llegar los efectivos policiales se encontraron con la espeluznante escena.

Se hizo presente en el lugar la fiscal Paula Serrano, a cargo de la UFI Nº4, personal judicial y peritos de la Policía Bonaerense.

En tanto, y ante la conmoción que causó el episodio, también se acercó hasta la vivienda el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, junto a su grupo de colaboradores.

La carta del homicida

El homicida, Marcelo Fabián Ene, se quitó la vida pero antes dejó una carta sobre el brutal asesinato.

“Los maté porque me tenían cansado”, “el nene era muy contestador y maleducado”, “todo era un problema, se quejaba de todo”, fueron algunos de los argumentos del asesino en su nota, según confirmó esta mañana el fiscal General del Departamento judicial de Azul, Marcelo Sobrino, según el canal TN.

A su vez, el asesino explicó en el mensaje que había decidido congelar los cuerpos en el freezer “para que pudieran ser velados”, detalló el fiscal. Además indicó que en la escena de los crímenes los investigadores hallaron restos de cocaína y una maza con manchas hemáticas, por lo que se presume que las víctimas fueron asesinadas a mazazos.

“Hace mucho tiempo que no me tocaba ver algo así”, resaltó el fiscal Sobrino sobre el macabro caso que salió a la luz en las últimas horas, cuando las hijas mayores de la mujer asesinada - fruto de una relación anterior - fueron a buscarla a su casa porque ella no les respondía los llamados.

Con información de Noticias Argentinas y TN