ENACOM oficializaron el llamado a concurso para frecuencias 5G

martes, 29 de agosto de 2023 10:11

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó el llamado a concurso para la asignación de bandas de tecnología 5G, luego de aprobar el proceso de licitación en una reunión del directorio del organismo.



Las empresas interesadas en participar de la licitación podrán presentar las carpetas técnicas con las ofertas hasta el 29 de septiembre, según consta en las resoluciones 1285/2023 y 1289/2023 publicadas hoy en el Boletín Oficial.



Entre las condiciones, el Enacom dispuso que, como máximo, cada licenciataria podrá acumular un máximo de 200 megahercios (MhZ) por cada área de explotación.



Para dichos límites, se tomará en cuenta la propiedad de las firmas, no pudiendo adjudicarse de espectro las firmas que, habiendo acumulado 200 MhZ, tengan más del 30% de acciones y una “sustancial influencia” en la adopción de las decisiones societarias de otra firma que presentó una oferta.



Las disposiciones de hoy, además de adjuntar como anexo al pliego de la licitación, delegaron en el presidente del Enacom la suspensión y clausura del concurso; y las asignaciones de espectro que resulten de la subasta, además del dictado de circulares aclaratorias o modificatorias del pliego y la designación de los integrantes del Comité de Recepción de Ofertas Económicas, los directores y los veedores de la subasta.



Como condición, las firmas que se presenten deberán tener un patrimonio neto no inferior a $ 10.000 millones, 50.000 accesos ya declarados y prestación de servicios en, al menos 10 localidades del país.



La subasta será de un total de 300 MHz –en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz- en tres lotes de 100 MHz cada uno, con un precio base por lote de US$ 350 millones y un plazo de otorgamiento de 20 años.



En el caso de que existan lotes vacantes, el Enacom se los podrá asignar de forma directa a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat), firma a la cual ya se le asignó la banda comprendida entre 3.600 y 3.700 MHz en modalidad dúplex por división de tiempo (TDD).



En esta banda, Arsat implementará “un plan estratégico de conectividad federal del Estado Nacional, conforme las instrucciones que oportunamente reciba de su accionista” aprovechando la infraestructura que ya posee la empresa.



Por otro lado, una vez adjudicado el espectro, las empresas estarán obligadas a ofrecer un plan de servicio destinado a sectores de bajos ingresos, una vez que más del 50% de los usuarios de cada firma estén utilizando dispositivos 5G.



Si bien el Enacom no precisó las características de dicho plan, adelantó que podrán acceder al mismo las personas que no tengan ingresos mayores a dos salarios mínimos vitales y móviles, hogares que posean ingresos por el equivalente al segmento 1 y hasta la media del segmento 2 de la Canasta Básica Total (CBT); y las personas jurídicas sin fines de lucro.



Los adjudicatarios, por otra parte, gozarán de un régimen especial de importaciones para los bienes, servicios y obras que necesiten para el despliegue de las redes, debiendo cada firma presentar todos los trámites y documentación necesaria ante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA).



Una vez recibidas las ofertas, la Comisión de Preclasificación estudiará la documentación y realizará un dictamen de las ofertas, y luego procederá al acto de subasta que se realizará en los 30 días siguientes a notificar los dictámenes.



Los lotes se adjudicarán a quienes presenten la mejor oferta económica en la subasta.



El uso de la tecnología 5G, una vez desplegada, permitirá aumentar las velocidades de conexión, reducirá al mínimo la latencia (el tiempo de respuesta de la red) y multiplicará de forma exponencial el número de dispositivos conectados.



Además del acceso a internet en celulares, la tecnología también puede ser utilizada en una multiplicidad de dispositivos, en áreas tan diversas como vehículos, infraestructura vial, operaciones de rescate y emergencia, industria 4.0, cuidado de la salud, vigilancia y seguridad y sensores.