El Gobierno de La Rioja anunció una suma fija de 55 mil pesos e incremento salarial

lunes, 28 de agosto de 2023 22:16

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció hoy la entrega de una suma fija de 55 mil pesos y un incremento del 5% en el sueldo básico para los trabajadores públicos de esa provincia, para acompañar los recientes anuncios del Gobierno nacional.



"Quiero comunicarles que decidimos aplicar un aumento salarial teniendo en cuenta la situación de emergencia económica que estamos atravesando y también uniéndonos a los recientes anuncios del Gobierno Nacional, que brindó el ministro de Economía, Sergio Massa", inició Quintela en un video publicado en su cuenta de Twitter.



El mandatario provincial informó que la medida consiste en "implementar una suma fija de 55 mil y un incremento del 5% al básico del sueldo para todas y todos los trabajadores públicos que dependen de las tres funciones del Estado, entes descentralizados y municipales".



Además, aclaró que el aumento "no incluye a funcionarios de rangos superiores, a secretarios, ministros, los cinco miembros del Tribunal de Cuentas y jueces del Tribunal Superior, ni a diputados, ni intendentes".



En cuanto a los empleados vinculados, manifestó que "se dispone un incremento de 40 mil pesos a cada uno de ellos" y explicó que eso "alcanza a contratados, becados, beneficiarios de tutorías y otros programas del Gobierno Provincial y municipal".



Para el Servicio Educativo, adelantó que "se les envió hoy la propuesta de $55.000 fijos por cargo más el 5% del básico" como parte de la negociación salarial que se lleva adelante en las paritarias con los sindicatos del sector.



"Esperamos la respuesta de los sindicatos y mesas técnicas afines", confió y anticipó que "además de los aumentos anunciados anteriormente" para el sector de la salud pública "aumentaremos las guardias en un 50% y el incremento del ítem salarial plus nocturno en un 179%".



"Estas medidas también alcanzan a las y los retirados de las Fuerzas de Seguridad, quienes tendrán un adicional mensual de 40 mil pesos que serán liquidados y abonados con recursos provinciales", amplió y destacó, que en ese caso, la medida "tendrá carácter permanente".



El anuncio de Quintela se realizó luego de las medidas que el ministro y candidato presidencial Sergio Massa dispuso el domingo pasado, donde anticipó una suma fija no remunerativa de 60 mil pesos, a cobrar en dos cuotas mensuales, para trabajadores privados y del Estado nacional.



La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel 'Kelly' Olmos, había señalado hoy por la mañana que los estados provinciales y municipales eran "autónomos" para dictar sus propias políticas en la materia, pero que se invitaba a esas jurisdicciones a implementar medidas similares para sostener el poder adquisitivo de sus propios asalariados.