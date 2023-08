La CGT respaldó a Massa para actualizar el valor del ingreso base de Ganancias

sábado, 26 de agosto de 2023 07:29

La CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, respaldó hoy la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, de actualizar el valor del ingreso base para el cálculo del "mal llamado Impuesto a las Ganancias", y afirmó que beneficia a los trabajadores.



Un documento de la conducción nacional del movimiento obrero señaló que la medida oficial "beneficia a los trabajadores", por lo que respaldó la decisión adoptada por Massa de actualizar el valor del ingreso base para el cálculo de ese tributo.



Días atrás, el Gobierno formalizó el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría en $ 700.875 brutos mensuales y el incremento de las escalas del gravamen en un 35%, medidas que en conjunto representarán un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores.



La medida se oficializó a través de dos decretos 414/2023 y 415/2023, publicados en el Boletín Oficial, que pusieron en marcha el anuncio realizado el 3 de agosto por Massa.



El decreto 414 incrementó el piso de Ganancias a $ 700.875 brutos mensuales para trabajadores en relación de dependencia a partir del 1 de agosto último y estableció que cuando el haber bruto supere el nuevo mínimo no imponible, pero no exceda los $ 808.341 mensuales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente.



El decreto 415 encomendó a la AFIP incrementar en un 35% los importes de la escala progresiva de Ganancias, y precisó que la medida abarca todo el periodo fiscal 2023.



Esta es la tercera vez en el año que el Ministerio de Economía aumenta el mínimo no imponible, ya que en enero dejaron de pagar las remuneraciones brutas mensuales que no superaban los $ 404.062; en mayo se subió a $ 506.230 y ahora vuelve a incrementarse hasta los $ 700.875.



Con esta decisión serán beneficiados 1.015.000 trabajadores y trabajadoras, según se estimó.



"La nueva medida anunciada favorece a los trabajadores y es una significativa mejora de sus ingresos. La actualización permitirá que casi un millón de empleados queden excluidos del pago de ese impuesto", puntualizó el documento gremial.



La CGT valoró la medida y ratificó "la necesidad de producir un desarrollo productivo al que aspira el movimiento obrero, lo que se logrará con más salario y más trabajo".