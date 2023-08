Debate presidencial: tendrá participación ciudadana y buscarán que sean dinámicos

sábado, 26 de agosto de 2023 20:47

Una vez superadas las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) se aboca ahora a la preparación de los debates presidenciales obligatorios con vistas a las elecciones generales del 22 de octubre, con la novedad este año de que incluirán la participación de ciudadanos en la formulación de preguntas.



"Buscamos que sean más dinámicos, más sorpresivo el sorteo de las preguntas, que tenga mayor agilidad, pero sobre todo en un punto, en preguntarle a los candidatos no solamente qué van a hacer sino cómo lo van a hacer", dijo el presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, en una entrevista con Télam.



La CNE ya estableció que los debates entre los cinco candidatos presidenciales que sortearon las PASO -Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman- se realizarán los domingos 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Un ingrediente novedoso para los debates de este año es que tendrán "participación ciudadana", es decir que se podrá hacerle preguntas anticipadamente a los candidatos, que serán sorteadas.



"La ciudadanía tiene derecho al voto informado y tiene derecho a saber cómo van a ser las cosas también porque parecería que cuando uno escucha los discursos públicos en la Argentina estamos más o menos de acuerdo que tenemos que arreglar algunas cuestiones, la moneda, la economía; el tema es cómo se va a hacer eso", indicó el titular de la cámara.



Para Dalla Vía, "por lo que se juega en esta elección y por las personalidades de los candidatos vamos a tener un debate picante y participativo".



Los debates vienen siendo organizados por un consejo asesor "muy pluralista" que está "buscando que el debate sea más dinámico, porque está dirigido a la ciudadanía y no a los políticos", explicó Dalla Vía.



Entre los integrantes de este consejo se encuentran los exjueces León Carlos Arslanian y Ricardo Gil Lavedra; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y los especialistas Belén Amadeo, Atilio Borón, Marcelo Cavarozzi,, Daniel Dessein, Delia Ferreira Rubio, Adriana Guerrero, Alejandro Tullio, Leandro Vergara, Manuel Calderón, Gala Díaz Langou, Héctor Paz y Silvana Vives.



"El consejo tiene una función principal que es proponer los temas del debate y esta vez se decidió que también habrá participación ciudadana, es decir que podrán proponer temas y hacer preguntas a los candidatos, que después se van a sortear y a hacer públicas", adelantó.



Y explicó que "se tratará de que la mecánica sea esta vez lo más ágil que el formato permite. Siempre hemos escuchado que el debate en Argentina es un debate muy formal o más acartonado que el que uno ve en otros países".



La Ley que estableció los debates obligatorios prevé que deben participar del debate todos los candidatos a presidente que superaron el 1,5% de los votos en las PASO y si un postulante se niega a participar recibe una sanción que consiste en no otorgarle espacios de publicidad para su campaña electoral en televisión y radio.



Además, el día del debate, el lugar físico que debía ocupar el candidato que se negó a participar debe quedar vacío para demostrar su ausencia.



En caso de que haya balotaje se realizará un tercer debate entre los dos candidatos más votados en las generales que participarán en la segunda vuelta.



Ese debate debe hacerse dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección, que está prevista para el domingo 19 de noviembre.