Gobernadores tomaron medidas para prevenir intentos de robos a comercios

jueves, 24 de agosto de 2023 19:22

Gobernadores y legisladores de todo el país ratificaron hoy que los robos a comercios y supermercados registrados en los últimos días fueron "armados en redes sociales" y se comprometieron a tomar medidas para dar una "respuesta inmediata" y de manera conjunta.



El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló que estos hechos delictivos se iniciaron "el fin de semana en algunas provincias como Neuquén, Córdoba y Mendoza, todas con mecánicas similares: falsas noticias e imágenes artificiales difundidas por redes sociales o whatsapp".



En diálogo con El Destape Radio, el mandatario provincial planteó que los asaltos y destrozos en supermercados de Moreno, Tigre, Tres de Febrero, Luján y Escobar "fueron algo armado y orquestado".



"Ayer hubo algún robo en Luján pero, por lo demás, nada. Sí hubo mucha agitación, intento de sembrar miedo y de generar muchas falsas noticias. Esto siguió ocurriendo ayer, incluso hubo llamadas al 911 diciendo que había rumores (de saqueos) pero, por suerte, nada de eso no se produjo", describió el mandatario bonaerense.



En tanto, el gobierno de Chaco decidió conformar un "Comando de Seguridad" para dar una "respuesta inmediata" a los intentos de hechos delictivos y su incitación.



Según se informó a través de un comunicado, estará integrado por representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia, Fiscalía Federal, Ministerio Público Fiscal de la provincia, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina y Policía de la provincia del Chaco.



"El Comando de Seguridad conformado tendrá por finalidad establecer un plan de contingencia que, a través de un sistema de alertas tempranas y de comunicación fluida entre los organismos que lo integran, permita detectar cualquier hecho que en forma aislada o no, pueda poner en riesgo la seguridad de la población y la seguridad de los comercios", se detalló.



Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, le solicitó a la Legislatura provincial la pronta sanción de un proyecto de ley que permita rápidos procesos judiciales ante delitos como los robos e intentos de robo perpetrados recientemente en supermercados y comercios neuquinos.



“Necesitamos herramientas ágiles que den respuesta a hechos como los registrados en los últimos días”, manifestó el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter, tras retomar un proyecto de ley presentado el año pasado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el municipio de San Martín de los Andes, en el cual se propuso modificar el artículo 222 del Código Procesal Penal que regula la realización del juicio directo.



El objetivo de la propuesta es aplicar los juicios directos en una mayor cantidad de casos, principalmente en los hechos flagrantes y ante los delitos menos graves.



Asimismo, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se reunió anoche con comerciantes para tomar medidas para prevenir cualquier suceso delictivo en el territorio provincial.



Representantes de Maxiconsumo, Carrefour, Aiello, Vea, Chango Mas, MAG, Granja San Luis y El Coloso de La Punta, entre otros, participaron de la reunión donde también estuvieron el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Filomena; el ministro de Seguridad, Claudio Latini; la subjefa de la Policía Provincial, Natalia Pereyra; y el jefe de Investigaciones de la Policía, Roberto Molina.



Con el "compromiso con el bienestar de la comunidad y la importancia de mantener la paz social en la provincia", se destacó la instalación de nuevos sistemas en los barrios, cámaras de seguridad, alarma puntana, nodos, torres vigías, incorporación de nuevos agentes de la fuerza policial, entre otras, para luego escuchar sus inquietudes y poder delinear juntos acciones favorables para sector.



En Salta, se puso en marcha el Operativo Preventivo de Protección Ciudadana que refuerza la presencia policial en todas las jurisdicciones de la provincia para potenciar la prevención de delitos contra comercios, que los locales puedan desarrollar sus actividades con normalidad y que prevalezca la paz social en toda la provincia.



Este operativo incluye un patrullaje virtual permanente desde los distintos Centros de Videovigilancia de la provincia y desde la Dirección de Ciberseguridad.



Por su parte, el jefe de Policía, Miguel Ceballos, indicó que se analizan redes sociales y los distintos canales virtuales que puedan ser utilizados para incitar a la comisión de delitos en banda e informó que los reportes falsos sobre saqueos que ingresaron al Sistema de Emergencias 911 están siendo analizados y serán remitidos a la Justicia.



El Gobierno de Córdoba promulgó modificaciones a la ley 10.326 del “Código de Convivencia Ciudadana” provincial, tratado y aprobado ayer por la Legislatura unicameral, que entre sus principales puntos duplica las sanciones de las contravenciones cuando se incita, alienta o promueve perjuicios a la propiedad pública o privada mediante “saqueos” o robos “piraña”, según publicó hoy el Boletín oficial local.



Agrava al doble esas sanciones para las personas que “inciten, organicen o alienten esas actividades” por cualquier medio o herramientas que se canalicen, entre ellos vehículos o motovehículos; redes sociales, elementos de telefonía móvil o celulares.



El legislador provincial del oficialismo Hacemos Unidos por Córdoba, Leonardo Limia, indicó que los actos de vandalismo ocurridos en estos días “no son hechos comunes y espontáneos”, al afirmar que las investigaciones judiciales preliminares “nos indican que estamos viendo nuevos modos de organización delictiva, donde la tecnología en general, y las redes sociales en particular, juegan un rol decisivo”.