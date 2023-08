El Gobierno apuntó contra Milei por la difusión de imágenes "falsas" de supuestos robos a comercios

martes, 22 de agosto de 2023 21:56

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti denunció hoy que circulan por las redes sociales imágenes "falsas" sobre supuestos robos en comercios de distintas partes del país y destacó que esas reproducciones fueron "publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados" del diputado nacional y candidato a presidente por la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



"No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar", señaló Cerruti en su cuenta de Twitter. Y amplió: "Durante todo el fin de semana en varias provincias y hoy mismo en la ciudad de Buenos Aires trataron de generar miedo e incertidumbre entre comerciantes y vecinos. Corriendo entre los locales, mandando mensajes por grupos y en algunos casos cometiendo claramente delitos".



Milei había expresado esta tarde en la misma red social: "Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".



Al respecto, Cerruti expresó que "ahora sale Milei a cerrar la operación dejando todo claro. Estas cuentas que están agitando desde el viernes son de sus seguidores. La democracia es un bien de todos y todas, y vamos a defenderla contra estos autoritarios y violentos".



"No importa el signo político: los gobernadores en todas las provincias han advertido que son acciones políticas y criminales instigadas desde este sector. Las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están garantizando el orden y la tranquilidad, y van a seguir haciéndolo", indicó la funcionaria. "Si hay delincuentes, irán presos. Y si hay desestabilizadores y golpistas tendrán la respuesta de toda la sociedad que los repudia", concluyó Cerruti.



El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, coincidieron este martes en encuadrar como "hechos delictivos" los supuestos intentos de robos a supermercados que se produjeron en los últimos días en Mendoza, en Córdoba y en el barrio 1.11.14 de la ciudad de Buenos Aires, e indicaron que desde el Gobierno nacional se está "siguiendo el tema de cerca".



Anoche, un hombre fue detenido acusado de intentar ingresar junto a otras cuatro personas a un almacén ubicado en el porteño Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, más conocido como 1-11-14 de Bajo Flores, bajo la modalidad de "robo piraña", informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió ayer por la noche cuando unos cinco hombres armados con palos intentaron ingresar a un almacén ubicado en el Sector 3 de ese barrio de la ciudad de Buenos Aires. En tanto, en Mendoza, el Poder Judicial imputó por robo agravado a siete personas que habían sido aprehendidas el fin de semana tras intentos de saqueo en supermercados y posteriores robos en comercios de los departamentos de Las Heras y Guaymallén.



Según se informó, en la primera Circunscripción Judicial, perteneciente al Gran Mendoza, hubo en total 28 aprehendidos, entre ellos 17 menores de edad, que fueron derivados a la Comisaría del Menor. Por otro lado, en la ciudad de Córdoba, veinte personas fueron detenidas hoy (16 mayores y cuatro menores) en distintos procedimientos realizados por robos ocurridos en 12 establecimientos comerciales anoche y esta madrugada, según consignó la Policía provincial en un comunicado.