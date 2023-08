Milei, sobre el FMI: "la contactaron a mi hermana para mantener una reunión"

martes, 15 de agosto de 2023 11:22

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró hoy que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) "la contactaron" a su hermana (Karina) "para tener una reunión" tras haber sido el candidato más votado en las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) para mantener "una reunión".



"Me llamaron del FMI y la contactaron a mi hermana (Karina) para tener una reunión. Estamos viendo cómo encararla", aseguró Milei en declaraciones a radio La Red.



El diputado afirmó que su espacio está "preparado para gobernar hoy" y destacó que fueron "los únicos" en presentar un programa de gobierno entero y que sus eventuales ministerios ya se encuentran "trabajando en la sombra".



"Fuimos los mas votados individualmente. Si hacemos bien el trabajo podríamos ganar en primera vuelta. Tenemos altas chances", subrayó.



Al ser consultado sobre su estrategia de cara a las elecciones generales, Milei sostuvo que va a continuar difundiendo su "mensaje a la sociedad" para convencerla de que "la solución es por el lado de la libertad".



"No es contra un determinado político o buscar tales votos, sino tratar de seguir llevando el mensaje", afirmó y agregó que "Argentina lleva una decadencia desde hace 100 años".



"Cuando te encontrás con estos problemas podes hacer foco en la coyuntura o pensar en términos estructurales. Esta decadencia no es solo económica, sino que eso es reflejo de la moral", advirtió.



La Libertad Avanza, el espacio que llevó como precandidato a presidente a Javier Milei, sumó 30,04% de los votos en las PASO del domingo, lo que lo convirtió en el más votado.