Anunciaron un nuevo acuerdo de precios con subas del 5% mensual durante 90 días

martes, 15 de agosto de 2023 22:00

El ministerio de Economía anunció un acuerdo de precios con las principales empresas que prevé subas de 5% mensual por 90 días.



El anuncio fue realizado esta noche en el Palacio de Hacienda por el titular de la flamante Unidad de Renegociación de Precios y director general de Aduanas, Guillermo Michel, en compañía del secretario de Comercio, Matías Tombolini, su par de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el administrador federal de Ingresos Públicos, (AFIP), Carlos Castagneto.



Junto con este acuerdo de precios, de manera paralela se está elaborando "un mecanismo de alivio fiscal para las empresas, con el objetivo de que no trasladen a los precios de la mesa de los argentinos, el impacto del aumento del dólar oficial", explicó Michel durante una conferencia de prensa.



Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, consideró que esta ayuda fiscal "permitirá absorber" el impacto del aumento de algunos costos que supone la suba el precio del dólar oficial.



"No hay ninguna razón ni motivos para tener aumentos por encima de los que anunció Michel, para las empresas que tienen esa compensación", aseguró Tombolini.



El secretario de Comercio explicó que durante el día "hemos tenido reuniones con los grandes mayoristas y los supermercados", pero también continuará el diálogo con las empresas para ir ampliando este acuerdo.



Tombolini destacó el descenso en el nivel de inflación registrado en los últimos meses, luego de tocar un "pico de 8,4% en abril, para bajar al 7,9% en mayo, 6% en junio, y alcanzar el 6,3% en julio".



Ahora "se necesitan nuevas medidas para nuevas realidades", dijo Tombolini sobre este nuevo acuerdo de precios.



Consultado sobre la volatilidad que tuvieron los dólares financieros desde ayer, cuando se anunció la suba de casi el 20% en el dólar oficial, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, consideró que el sistema económico "salió fortalecido" luego de esa medida, y la suba de la tasa de interés al 9,7% efectiva mensual, lo que le permitió al Banco Central comprar 220 millones de dólares ayer y hoy otros 120 millones de dólares".



Además, ponderó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitirá "recomponer reservas".



El ministro de Economía, Sergio Massa, estará el martes y miércoles próximo en Washington para cerrar el acuerdo con el FMI.



No obstante, fuentes del Palacio de Hacienda, destacaron que el gobierno busca ampliar ese financiamiento hasta US$ 10.500 millones para poder intervenir en el mercado financiero y mantener estable el tipo de cambio.



Rubinstein consideró que "con el correr de los días deberían calmarse" los sectores financieros, a partir de las medidas fiscales, cambiarias y monetarias que se vienen adoptando.