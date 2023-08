Elecciones PASO nacionales: este martes comenzará el escrutinio definitivo

lunes, 14 de agosto de 2023 17:43

El inicio del escrutinio definitivo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a cargo de la Justicia Nacional Electoral está previsto para mañana desde las 18 y será desarrollado por los juzgados federales con competencia electoral radicados en cada distrito y sus respectivas secretarías.



El escrutinio definitivo es el que tiene validez legal y el comienzo está previsto por ley para 48 horas después de la finalización de los comicios: fuentes judiciales consultadas por Télam adelantaron que en algunos lugares comenzará mañana a la tarde y en otros se iniciará el proceso el miércoles a las 8 de la mañana.



El recuento se realiza en base a las actas de escrutinio labradas en cada mesa de votación y es el que produce los resultados de la elección a partir de los cuáles se distribuyen los cargos en juego; a diferencia del escrutinio provisorio, el definitivo definitivo abarca todas las mesas habilitadas para la elección.



La Cámara Nacional Electoral (CNE) informará a través de sus redes sociales sobre el repliegue de urnas y el inicio del escrutinio definitivo en cada una de las provincias, informaron fuentes del Tribunal.



"Las agrupaciones intervinientes en la elección pueden designar, aquí también, fiscales con derecho a asistir a todas las operaciones del escrutinio y examinar la documentación. El Código Electoral Nacional no impone un plazo para su finalización, salvo en el caso de la elección presidencial con un plazo de no más de diez días corridos", según surge de la información publicada en la página web de la Dirección Nacional Electoral (DINE).



"En este escrutinio, cada junta electoral analiza mesa por mesa de cada distrito que le corresponde y cada una de las actas elaboradas por las autoridades de mesa", según surge de la misma publicación.



Se verifica "si el acta fue o no adulterada; si tiene o no defectos sustanciales de forma; si se acompaña por todos los demás actas y documentos correspondientes; si se admiten o rechazan las protestas; si el número de quienes votaron coincide con el número de sobres enviados por la autoridad de mesa y si los votos recurridos e impugnados son finalmente válidos o no".



"¿Por qué hay diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo? Las diferencias entre los resultados que arroja uno y otro escrutinio han sido y son mínimas a lo largo de nuestra historia electoral. Excepto en elecciones muy reñidas, con una distancia en cantidad de votos muy ajustada entre una y otra fuerza política, no cambian los resultados finales", se señala en la web de la DINE.



Allí se remarca también que "el escrutinio provisorio se hace con los telegramas que envía el día de la elección la autoridad de mesa al Correo y la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior los publica", mientras que "el escrutinio definitivo lo hace la Justicia Electoral con las actas de cada mesa".