De la Antártida a la Quiaca, los argentinos compartieron en redes su experiencia electoral

domingo, 13 de agosto de 2023 19:11

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se posicionaron hoy como la principal tendencia en las redes sociales, desde la Antártida a la Quiaca, donde los argentinos compartieron sus experiencias en la jornada electoral.



Así, se destacaron más de 50.000 publicaciones en "X" (el nuevo nombre de Twitter), casi 200.000 posteos en Instagram y más de cuatro millones de visualizaciones de contenidos en TikTok, vinculados con la jornada democrática en Argentina.



Las primeras diez tendencias en Google Argentina se relacionaron esta mañana con las PASO, una lista encabezada por "Elecciones primarias en Argentina", según el ranking de Google Trends.



Allí, también se destacaron entre las preguntas más consultadas por los argentinos en internet: "¿En qué mesa voto?" y "¿Dónde voto?".



Otro de los temas más consultados tuvo que ver con el transporte público, que hoy fue gratuito, para facilitarles a los ciudadanos el ejercicio de su derecho al voto.



Una de los tópicos más conversados en "X" fue CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con más de 30.000 publicaciones, sobre todo con lo vinculado a las quejas, demoras y dificultades en las escuelas porteñas, por el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales.



Se repitieron palabras como "papelón" o "desastrosa" para calificar el sistema de votación electrónica en CABA, que generó largas filas en las instituciones.



Los reclamos además se refirieron a que las máquinas se trababan y "los técnicos se demoran" en arreglarlas.



También se encontraron publicaciones explicativas, como las de la cuenta de la Cámara Nacional Electoral (@CamaraElectoral), en las que se detallaba cuáles son los documentos válidos para ir a votar, quiénes pueden hacerlo, dónde consultar el lugar de voto y el número de orden, entre otros datos útiles.



En TikTok, abundaron los videos en relación con qué se votaba hoy, y tutoriales sobre cómo hacerlo en las máquinas de votación en la Ciudad de Buenos Aires.



En Instagram, el hashtag #Elecciones2023 sumaba casi 200.000 posteos entre las imágenes de los principales candidatos que votaron, mezclados con memes e información útil.



"Mi Abuelo Nápole votando con sus 101 años. No faltó a ninguna elección y a su edad sigue honrando la democracia. Ejemplo total a seguir. Orgullo", expresó la usuaria @FlorCuerva85 en X, con fotos que retrataban el momento.



"Sara, mi abuela, 96 años", publicó la usuaria @charilaris con un video de su familiar depositando el voto en la urna.



También se destacaron las publicaciones de jóvenes que votaron por primera vez, en medio de aplausos: "No estoy llorando, se me metió un hijo menor votando por primera vez en el ojo", escribió en "X" la usuaria @SenioritaLi



Con la aplicación Elecciones Argentina 2023, que presentó la Dirección Nacional Electoral (DINE), se podrá seguir en el celular el recuento provisorio de votos de las PASO.



La app, que se encuentra disponible de modo gratuito en la App Store y Google Play, permite acceder a los resultados por mesa y ver los más de 106.000 telegramas que se contabilizarán esta noche.