Hackearon el correo electrónico del Ministerio de Mujeres

sábado, 12 de agosto de 2023 17:49

La cuenta de correo electrónico del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación fue hackeada hoy y tanto desde ese mail como de la línea telefónica 40004 se enviaron mensajes discriminatorios a la base de datos del organismo, informó la cartera, que también aclaró que se trabaja para solucionar totalmente el problema.



"Queremos informar que este sábado a las 12.23 se envió un correo electrónico agraviante en inglés utilizando la cuenta de prensa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (prensa@mingeneros.gob.ar)", indicó un comunicado oficial, que además precisó que el hackeo "fue realizado desde un servicio tercerizado contratado por el Ministerio para el envío de correos informativos a medios y periodistas en particular".



"La dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio junto a la Dirección Nacional de Ciberseguridad del Gobierno Nacional procedieron a identificar y mitigar el problema", se indicó oficialmente.



"Queremos transmitir tranquilidad, dado que los equipos técnicos pudieron confirmar que no se accedió ni se violó la seguridad de la base de datos del Ministerio y que el problema quedó circunscrito al servicio tercerizado antes mencionado", explicó el comunicado.



Se indicó además que "la cuenta de correos prensa@mingeneros.gob.ar se encuentra temporalmente bloqueada" y que se encuentran trabajando "en el pronto restablecimiento del servicio", explicó



"Recomendamos no abrir el correo ni hacer click en enlaces de procedencia desconocida", señaló finalmente el ministerio.