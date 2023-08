Qué piensan los candidatos presidenciales sobre bajar la edad de imputabilidad de menores

jueves, 10 de agosto de 2023 07:16

El crimen de Morena Domínguez, la nena de once años asesinada cuando iba a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, volvió a poner en el centro de la escena la baja de la edad de imputabilidad de los menores, ya que circuló la versión de que había sido detenido un chico de 14 años.

En un contexto económico con dificultades, la campaña en este primer tramo rumbo a las PASO del domingo se centró en las propuestas económicas y las distintas recetas que cada candidato plantea para mejorar la situación.

La seguridad no estuvo en el primer plano, aunque se trata de uno de los temas que más generan preocupación en la sociedad y que este miércoles impactó de lleno en las campañas, cuyos cierres fueron cancelados como consecuencia de la conmoción que generó el asesinato de la nena a manos de dos motochorros.

La edad de imputabilidad en el país es de 16 años, de acuerdo a la Ley 22.278 sobre el Régimen Penal de la Minoridad, que dice: "No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación".

En ese contexto, algunos precandidatos presidenciales coinciden en que esa edad debe bajarse a 14, tanto en la oposición como en el oficialismo.

Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, no tienen grieta en este punto y señalan que la edad de imputabilidad en la Argentina debe bajarse.

"Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos", afirmó Rodríguez Larreta semanas atrás, al presentar sus propuestas en materia de seguridad.

El precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó ante la Justicia una plataforma electoral que también contiene la baja de la edad para que un menor pueda ser imputable.

En Unión por la Patria, el ministro de Economía, Sergio Massa, considera que tiene que haber un nuevo régimen para juzgar a los menores, una postura que choca con la que tienen otros integrantes del oficialismo, pero que mantiene desde hace varios años.

"Yo tengo una postura pública y es que entre los 14 y los 18 años hace falta un nuevo régimen penal juvenil", consideró Massa en declaraciones a la prensa luego del crimen de la nena en Lanús cuando iba a la escuela y fue atacada por dos motochorros.

Bajar la edad de imputabilidad fue una de las banderas de Massa al constituir el Frente Renovador en 2013.