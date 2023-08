El dolor del hermano de Morena: "Ella era mi vida"

jueves, 10 de agosto de 2023 10:27

El crimen de Morena Domínguez destrozó a su familia y uno de sus hermanos habló con la prensa sobre el terrible momento que atraviesan.

Bruno, el hermano de la nena de 11 años asesinada en Lanús, habló con Nosotros a la mañana (eltrece) y contó la dramática situación que están viviendo. "Extraño todo, ella era mi vida", dijo entre lágrimas.

"A dos de los delincuentes los conocía, eran del barrio", contó y en medio del dolor, manifestó: "Los mataría, me sacaron a mi hermana".

En tal sentido, contó que cuando vivían con su papá, él siempre los llevaba a la escuela, pero la situación cambió cuando Morena se fue a vivir con su mamá. "Si estuviera acá con mi papá estaría viva todavía".

Además, la recordó con mucho amor. "Era una chica muy buena, un pan de Dios. Yo estoy muy mal, todavía no comí, no dormí pensando que no tengo más a mi hermana”.

Fuente: TN