Aníbal Fernández tomó distancia del crimen de Morena: “No tengo por qué meterme”

jueves, 10 de agosto de 2023 10:09

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se distanció del crimen de Morena Domínguez en Lanús: “No tengo por qué meterme”. Vinculó el asesinato a la situación social, habló de “falta de expectativas” y culpó al gobierno de Mauricio Macri: “La catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho”.

Aníbal Fernández planteó: “Nosotros no participamos y no puedo contar de lo que no participo”, y dijo que “hace muchos años que hay que darle soluciones a esto, la no pobreza”, al considerar que “no es la pobreza la que genera situaciones de este tipo”.

El ministro de Seguridad vinculó al asesinato de la menor en Lanús a “la falta de expectativas”, dijo que “lidiaron con ese tema” en los gobiernos kirchneristas y culpó a la gestión de Macri: “El gobierno catástrofe de 2015 a 2019 nos hizo retroceder mucho, tenemos que empujar para volver al mismo lugar en el que estábamos”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cruzó a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, por sus palabras tras el crimen de Morena Domínguez en Lanús, la nena de 11 años asesinada a golpes por motochorros que le robaron el celular mientras iba a la escuela. Kicillof dijo: “Nunca voy a hablar de estos temas con consignas facilistas”.

El ministro de Seguridad bonaerense había considerado tras el asesinato: “Esto en la Argentina se resuelve fácil pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto, que puedo asegurar que no es difícil… No es difícil terminar con esto”.

Berni planteó que en casos como el de la nena asesinada en Lanús “se empieza robando un celular y se termina matando a alguien”: “El problema que tenemos es que nadie sabe, nadie quiere o nadie puede... Y yo creo que a nadie le interesa poder ordenar todos los elementos de Estado para que no pasen estas cosas, que son muy simples”.

Kicillof le contestó al ministro de Seguridad provincial, tras sus declaraciones sobre el crimen de la menor: “Es un hecho que expone crudamente un conjunto de problemáticas de lenta y difícil solución. Yo nunca voy a hablar de estos temas con consignas facilistas”, en declaraciones a Radio 10.

Fuente: TN