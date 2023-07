Jorge Neme: "Cerramos el mejor semestre de los últimos seis años"

sábado, 8 de julio de 2023 15:13

El secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, destacó hoy la recuperación del crédito para inversión productiva y anunció que en julio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversión van a desembolsar US$ 250 millones destinados a infraestructura rural.



"Esto refleja la confianza que está generando la figura de Sergio Massa en los organismos multilaterales de crédito, lo que nos permitió cerrar el mejor semestre de los últimos seis años en termino de ejecución de proyectos", agregó.



En declaraciones radiales, Neme destacó la decisión de Massa de jerarquizar el área de programas de financiamiento para el sector agroindustrial y destacó que "el Banco de Inversión Europeo invierta por primera vez en Argentina".



En este sentido, señaló que bajo el liderazgo de Massa se está "consolidando un programa de desarrollo regional, integración territorial, con mirada federal y vinculación con los mercados internacionales a los fines de incrementar las exportaciones argentinas".



El secretario de Planificación y Competitividad indicó que "heredamos los programas de financiamiento para el sector agroindustrial de origen multilateral que teníamos en la Unidad del Cambio Rural del Ministerio de Agricultura que en 2015 había ejecutado US$ 250 millones".



Neme recordó que "cuando asumió Mauricio Macri esa inversión bajó a US$ 170 millones en 2016, a 110 millones en 2017, a 80 millones en 2018 y finalmente una inversión menor a los 25 millones en 2019; ante esta situación en 2020 empezamos a recuperar el área y acabamos de cerrar el mejor semestre de los últimos seis años en términos de ejecución de proyectos".



Para explicar este proceso de recuperación anunció que "el Banco Interamericano de Desarrollo en los próximos días va a aprobar el Prosap V, programa destinado a infraestructura rural, y este tramo va a tener US$ 250 millones, de los cuales 125 aportados por el BID y 125 por el Banco Europeo de Inversión".



"Es una novedad porque muestra la confianza que genera el gobierno para que el Banco Europeo entre por primera vez a la Argentina con un proyecto de este tipo", acotó.



Neme también dijo que el Plan Argentina Irrigada "tiene en marcha proyectos en Mendoza, La Rioja, Neuquén y Rio Negro, un paquete de 95 proyectos con intervención en 20 provincias, estuvimos en Los Antiguos, Lago Posadas; Santa Cruz, en Colonia Sarmiento en Chubut y Colonia Santa Rosa en Salta, con el fin de ampliar proyectos de riego para los productores".



"Son producciones de alto valor con proyección a los mercados internacionales; estamos haciendo inversión para producción exportable, todo el instrumento que estamos volcando en infraestructura pública está orientado en este sentido", resaltó.



Finalmente, Neme también destacó la recuperación del mercado interno: "Está funcionando porque está funcionando a pleno el empleo, Argentina hoy está en los niveles más bajos de los últimos diez años de desempleo y la capacidad instalada de la industria y del sector agrícola, más allá de la sequía, opera al máximo de su potencial, se va a sembrar más de seis millones de hectáreas de trigo, aspiramos a una gran cosecha gruesa y los indicadores de la producción industrial son todos positivos y de tendencia ascendente".