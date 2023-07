El invierno e inicio de primavera tendrán temperaturas por encima de lo normal

viernes, 7 de julio de 2023 18:50

El trimestre julio-agosto-septiembre presentará "temperaturas por encima de lo normal", en el extremo norte del país y en cuanto a las lluvias, hay una mayor probabilidad de que "sean superiores al promedio habitual en todo el oeste patagónico", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Según el Pronóstico Climático Trimestral (PCT) realizado por el organismo, este trimestre hay "una mayor probabilidad de que se registren temperaturas por encima de lo normal en el extremo norte del país, el NOA, Litoral y Córdoba", mientras que "las temperaturas normales o aún superiores a lo normales pueden dominar, en promedio, en Buenos Aires, La Pampa y región de Cuyo".



Mientras que para el centro y norte de Patagonia se esperan valores dentro del promedio para la época.



Respecto al pronóstico de precipitaciones durante este periodo, "hay una mayor probabilidad de que sean superiores a lo normales en todo el oeste patagónico, y normales o superiores a lo normales en el norte del Litoral, este de Buenos Aires, Mendoza y el este de Patagonia".



Asimismo, en el sur del Litoral, sur de Patagonia, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires se verán favorecidas por "las precipitaciones dentro del rango normal", mientras que en Córdoba, el oeste de Santa Fe y este de San Luis "estas pueden ser normales o inferiores a la media".



En tanto, de acuerdo con el monitoreo de los últimos meses, el océano Pacífico ecuatorial "comenzó a registrar temperaturas por encima de lo normal", provocando que este calentamiento pueda desarrollar "un posible evento del fenómeno El Niño", aunque, "todavía no se observa una combinación o respuesta entre el calentamiento del océano y la circulación de la atmósfera, por lo que el fenómeno aún no se declaró oficialmente".



El organismo destacó que, cuando este fenómeno logra desarrollarse se favorecen las lluvias por encima de lo normal durante la primavera y el verano en varias provincias del centro y noreste argentino.



En cuanto a las temperaturas de junio, explicaron que "el mes se caracterizó por ser más cálido que lo normal en gran parte del país. En los primeros y últimos días de junio hubo temperaturas extremadamente altas para la época en el norte argentino y también en el noreste de Patagonia".



En particular, en las regiones que se registraron las máximas temperaturas fueron en Río Colorado (Río Negro), con 28,6 grados; en San Antonio Oeste (Río Negro) con 27,5 grados y en Puerto Madryn, (Chubut) con 24.



Además, las temperaturas máximas "inusualmente" altas para la época se dieron en Las Lomitas (Formosa) con 33,5; en la provincia de Salta con 32,2 y en Reconquista (Santa Fe) con 32,1 grados.



Sin embargo, informaron que entre los días 10 y 20 el ingreso de aire de origen polar provocó temperaturas mínimas extremadamente bajas, incluso con heladas en Patagonia y la franja central, registrándose -13 grados para el Perito Moreno (Santa Cruz); -12,7 en Paso de Indios (Chubut); -9 en Malargüe (Mendoza); y -8,8 en Villa Reynolds (San Luis).



También el SMN destacó que junio fue un mes muy seco, con lluvias escasas en gran parte del Litoral, Buenos Aires y el este de Patagonia. Algunas localidades como Junín, Aeroparque y El Palomar culminaron con un registro mensual de 0 mm de precipitación acumulada.



Distinto fue el escenario en la cordillera del noroeste patagónico y de la franja central, donde el "contínuo avance de frentes fríos y sistemas de bajas presiones produjeron lluvias y nevadas abundantes, persistentes e intensas", detallaron desde el organismo.



"A partir del día 21 de junio se registraron más de 400 mm de precipitación acumulada en algunas zonas elevadas de Neuquén, y, en consecuencia, hubo crecidas de ríos e inundaciones repentinas", concluyó el informe del pronostico trimestral.