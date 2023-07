Crimen del adolescente en Córdoba: creen que el sospechoso "no actuó solo"

lunes, 3 de julio de 2023 20:44

Un vecino de la ciudad cordobesa de Laboulaye, donde hallaron asesinado a un adolescente de 14 años, dijo hoy que el acusado de cometer el crimen "no debe haber" actuado "solo" por la contextura de la víctima y pidió que el caso se investigue "bien" y haya "justicia".



"De lo que vimos, se me ocurre que no debe haber sido solo esa criatura", indicó esta tarde a C5N el vecino Juan López en relación al acusado y la contextura física de la víctima.



Según relató López, el domingo por la mañana tomaron conocimiento de la convocatoria para realizar la búsqueda del joven: "Despertamos con mi mujer y escuchamos un mensaje que la mamá convocaba que fuéramos a colaborar con la policía."



"Nos presentamos en la plaza, enfrente de la comisaría porque supuestamente íbamos a ayudar a la policía y colaborar. Nos fuimos caminando hasta la escuela, el patrullero nos acompaña, se quedan ahí los policías y salimos caminando y después lo encontramos", recordó.



López contó que, tras hallar el cuerpo adentro de una casa que se encontraba abandonada, alertaron al patrullero que estaba en cercanías y, al llegar un efectivo, le dijo: "Esta muerto."



"Queríamos verlo, encontrarlo con vida", relató López, quien remarcó que no tenían "idea de lo que nos podíamos encontrar".



Además, destacó la necesidad de que el caso sea investigado y pidió "que esto se termine rápido", y "que la justicia actúe y cure".



"Yo no puedo hablar, que investiguen pero que hagan las cosas bien", concluyó.