Jorge Neme destacó la inversión pública en el desarrollo agropecuario

sábado, 29 de julio de 2023 21:53

El secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, destacó la inversión pública en proyectos de desarrollo agropecuario y aseguró que “la conectividad rural es un derecho fundamental para los habitantes del interior y garantiza el desarrollo pleno del sector”.



Esta inversión se realiza "a través del programa AGRO XXI, que tiene un financiamiento de US$ 400 millones, de los cuales 40 millones están destinados a la conectividad rural, extender radio bases y ampliar la red de fibra óptica en todo el territorio nacional”, detalló Neme a Radio Perfil.



Además, destacó que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, entiende la dinámica productiva del interior y “va a llevar adelante un plan que transforme la Argentina y recupere su tejido social y productivo”.



Neme recordó que están en plena ejecución “proyectos de conectividad rural en las provincias de Formosa, Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Salta y San Juan, que cuentan con una inversión de US$ 2 millones cada uno”, lo que significa “una cobertura importante, un salto clave para el desarrollo agropecuario”.



El funcionario indicó que “con conectividad plena el productor está conectado desde lo productivo, social y cultural, y esto es clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes y para agilizar los negocios agropecuarios en todas las localidades del interior”.



El exvicejefe de Gabinete de la Nación dijo que los organismos del Estado avanzaron mucho con el objetivo que se trazó el gobierno de tener conectividad plena.



En este sentido, agregó que “hay que planificar acuerdos públicos y privados para avanzar en la conectividad digital en todo el territorio, con organismos del Estado y con las telefónicas, así como con aquellas empresas pequeñas y medianas que proveen servicios de internet de última milla”.



En este sentido, afirmó que la necesidad de articulación público-privada es esencial: "Massa piensa en políticas de estado y considera fundamental hablar con todos los sectores que forman parte de los procesos productivos del interior del país, y por eso nos pidió un plan de conectividad rural para los próximos años”.



"Estoy convencido de que hace falta coherencia política para llevar adelante un plan que transforme la Argentina y recupere su tejido social y productivo, y eso lo garantiza una presidencia de Sergio Massa; si gobiernan los que piensan en el libre mercado, veremos un nuevo capítulo de una novela del fracaso", indicó.



En este sentido, contrapuso el proyecto de país que representa Massa con el que representan los candidatos de Juntos por el Cambio que cuando gobernaron “dejaron todo en manos del sector privado que solamente llega a lugares donde hay rentabilidad como las grandes ciudades de Rosario, Córdoba o Tucumán”.



También destacó el liderazgo de Massa para lanzar un proyecto de riego como Argentina Irrigada: “estamos mejorando el proceso de inversión y hoy estamos con proyectos de US$ 400 millones, que es otro de los temas pendientes".



“El Gobierno de Mauricio Macri dejó en manos del mercado la inversión en infraestructura rural de caminos, en riego; no se construyó un metro de canal de riego en cuatro años”, completó.