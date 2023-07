Habló el hermano del empresario descuartizado: "No era ningún mafioso ni estafador"

viernes, 28 de julio de 2023 00:00

El hermano de Fernando Alejandro Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado asesinado y descuartizado en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, aseguró este miércoles por la noche que la víctima “no era ningún mafioso ni estafador”.

“Mi hermano no era ningún mafioso ni estafador. Él había comprado un terreno, no recuerdo si era La Reja. Iban a emprender unas construcciones ahí con un socio. Tenía que ir a buscar un dinero, creo que para los albañiles, y después no sé qué pasó”, señaló Rodolfo Pérez Algaba.

“Fue a buscar un dinero y, para mí, lo siguieron y lo mataron por plata. Encima con una brutalidad terrible. El que hizo esto debe ser un sanguinario", aseguró en declaraciones televisivas.

En una segunda entrevista, destacó: "Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra es que lo hayan cortado como lo cortaron".

“Nadie dice que aproximadamente a los 17 años mi papá falleció y dejó una herencia, la cual la cobramos todos. Ahí es como que él empezó a hacer otra clase de negocios comprando autos de baja gama", contó.

En ese sentido, Rodolfo expresó: "La actividad de él era la compra venta de autos, con el tema de los Bitcoin no le fue bien, eso se canceló y quedó ahí".

Por otro lado, reveló que por una discusión no se veían hace tres meses y que su hermano "estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una enfermedad de ansiedad". "Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia", pidió.