Abren otra causa contra Emerenciano Sena por una conversación con militantes desde la cárcel

Emerenciano Sena afrontará una nueva causa penal a raíz de filtrarse una conversación telefónica que él tuvo desde la comisaría 3ra de Resistencia, donde está detenido por ser coautor del crimen de Cecilia Strzyzowski, con algunos de los militantes en donde los incita a pedir por su libertad.

"Al que no le gusta la palabra Emerenciano en todos lados no entra en el barrio. No me importa si es del Gobierno o de donde sea, díganle a la gente que, si no le gustan las palabras ´libertad a Emerenciano´ deje su auto en la avenida (afuera del barrio) porque si no con las palas vamos a romperle el vidrio", se escuchó de boca de Emerenciano según el audio que presentó la querella en la fiscalía.

"El que pinte libertad a Emerenciano en su muro es el que está con nosotros, y el que no se anima o no quiere, ya sabemos que no está de nuestro lado", amenazó.

A raíz del audio filtrado, la querella pidió la incomunicación del líder piquetero pero la misma fue rechazada por la fiscalía de Resistencia.

A cambio, ordenó la fiscalía remitir a sorteo las constancias de la denuncia hecha por la querella y la formación de una nueva causa penal por el posible delito de intimidación pública cometida por Emerenciano Sena.

La incitación del líder piquetero se da en coincidencia en que gente de su movimiento marchó este viernes a la fiscalía y tuvo un encontronazo con Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski.

La próxima semana habrá dos audiencias fijadas por el juez Héctor Sandoval, miércoles y jueves, donde definirá si mantiene o no las preventivas impuestas por los fiscales sobre Emerenciano Sena y su mujer Marcela Acuña, ambos detenidos junto a su hijo César, por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

En tanto, el jueves próximo es el día del cumpleaños de Cecilia Strzyzowski y se prevé una concentración en la plaza principal donde su madre le realizará un homenaje.