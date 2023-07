Fernández: "En mi Gobierno pasó de todo, solo falta que lleguen los marcianos"

martes, 25 de julio de 2023 13:49

El presidente Alberto Fernández mostró preocupación respecto a los alertas climáticos que vaticinan la posibilidad de inundaciones en algunas zonas del país, y destacó la asistencia de su administración al sector agropecuario. "Siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó, para todos", remarcó desde el Museo del Bicentenario, en Casa Rosada.

Lo hizo en el marco de el cierre del 45° Consejo Federal Agropecuario, desde donde se dedicó a repasar las acciones llevadas adelante durante su mandato y a exponer sobre la necesidad de explorar alternativas para hacer frente a la problemática del cambio climático.

"Hay un primer alerta que es la atención al cambio climático, a hacer lo que debemos hacer para recuperar racionalidad en el clima del mundo que es una forma de encontrarle perspectivas claras. Es un llamado de atención a todos", alertó el jefe de Estado.

El Presidente lamentó además el impacto negativo que la sequía tuvo en las economías regionales, y consideró que “muchas veces la política no ayuda” a resolver los problemas ambientales que sufre el planeta.

En sintonía con las tendencias climáticas expuestas por el titular del INTA, Pablo Mercuri, el mandatario reveló que habló con sus ministros Sergio Massa (Economía) y Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) respecto al temor que le genera la posibilidad de "una ola de inundaciones en Santa Fe y Corrientes, porque es lo que se pronostica", y pidió anticiparse a las posibilidades.

"No podemos repetir la experiencia, debemos trabajar para ver de qué modo mitigamos los efectos de las inundaciones", afirmó, y puntualizó: "Lo que puede ser una buena noticia para el agro, puede ser una noticia pésima para ciudades y habitantes".

Alejado de la campaña electoral de Unión por la Patria, con el foco puesto en la gestión, el Presidente aseveró: "Reconozco que en mi Gobierno me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos. Esperaba que la sequía fuera la última, pero parece ser que no, que ahora corremos el riesgo de que nos sobre agua".

"Que nos preocupa el tema agropecuario y lo ponemos en valor no debe caberle duda a nadie, Sergio [Massa] me mandó tres páginas de las cosas que hicimos para preservar al sector agropecuario", manifestó ubicado en el centro de una mesa con forma de U, con su discurso en mano, y continuó: "Pero estamos en un tiempo difícil, y no lo quiero leer porque si lo leo, van a pensar que estoy pasando cuentas, pero quiero solo recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó, para todos".

En compañía del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y autoridades provinciales del sector, el jefe de Estado planteó que “el agro y la industria van de la mano”, y consideró que la Argentina “debe agregarle valor” a la producción para dejar atrás el extractivismo.

Por último, recordó que durante la Cumbre CELAC - Unión Europea, el bloque europeo reconoció que la Argentina tiene "el derecho de ser un país primerio e industrializar la producción", y concluyó: "Ahora lo que podemos hacer es tratar esa ley que tanto luchamos en Congreso, la Ley Agroindustrial que allí quedó. Ojalá algún día alguien se de cuenta la importancia que tiene para el desarrollo de nuestro país".