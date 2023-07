Fernández exaltó a Massa y criticó a Milei: "No creo que la Argentina enloquezca"

jueves, 20 de julio de 2023 07:16

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el ministro de Economía, Sergio Massa, es "un extraordinario candidato" de Unión por la Patria y desestimó la posibilidad de que el libertario Javier Milei pueda obtener una victoria en las elecciones presidenciales.

"No creo que la Argentina enloquezca, eso no pasaría", sentenció Fernández al ser consultado acerca de qué significaría para el país una eventual victoria de Javier Milei.

Durante una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle (DW), en el marco de su visita a Bélgica para participar de la III Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la CELAC, el jefe de Estado completó su respuesta: "No, los argentinos no... eso no pasaría".

"De todas maneras estamos en una democracia. Nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia. Estamos seguros de que tenemos un extraordinario candidato que es Sergio Massa, el ministro de Economía", resaltó.

En ese marco, Alberto Fernández reconoció que es "verdad" que el candidato oficialista desempeña sus funciones en el Palacio de Hacienda con un 115% de inflación, pero argumentó: "Recibimos un país con 54 puntos de inflación. En el primer año la bajamos a 35 y la guerra volvió a llevarnos a 54".

"Ahora estamos en las consecuencias de la guerra que en una economía con 54 puntos de inflación presiona mucho más. Ahora, yo estoy seguro de que Sergio Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente", aseveró.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente negó el hecho de que sus entredichos con la vicepresidenta Cristina Kirchner hayan perjudicado la gestión del Gobierno: "No voy a hablar de eso ni atribuirle ninguna responsabilidad a Cristina en ese punto".

"La verdad es que me tocaron gobernar cuatro años muy difíciles. La herencia que nos dejó el gobierno de Macri con una deuda impagable, que ellos sabían impagable. De hecho, nos dejaron virtualmente en default. Apenas empezaba el día 99 de gobierno se se desató pandemia y estuvimos casi dos años con pandemia. En el medio tratando de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no quedar en default. Después vino la guerra y

después, la sequía", enumeró.

Para Fernández, su gestión al frente del Ejecutivo nacional tuvo "muchos logros" y evitó hablar de fracasos: "Siento que si no hubiéramos vivido un tiempo tan complejo podríamos haber obtenido mejores resultados".

"Siento que nosotros hemos hecho mucho, pero la verdad es que la inflación es un problema, el trabajo informal es un problema. Son cosas que tenemos que resolver, que están pendientes. Son cosas que me hubiera gustado poder resolver y no pude", admitió el mandatario.

Respecto de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández indicó que están "negociando" el acuerdo, lo que implicaría un adelantamiento de fondos de parte de ese organismo para fortalecer las reservas afectadas por el impacto de la sequía.

"Ustedes saben que la Argentina ha sufrido una sequía tremenda que le ha determinado una pérdida del 20% de sus exportaciones, lo que supone 20.000 millones de dólares que dejaron de entrar al país", puntualizó.

En ese marco, el jefe de Estado argentino recordó que en el acuerdo firmado con el FMI organismo "hay una cláusula que expresamente dice que si, por circunstancias ajenas a la política argentina, la economía se ve deteriorada por alguna circunstancia, el programa se puede revisar".

"Eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos trabajando y estamos convencidos que vamos a tener un acuerdo", indicó Fernández.

Al concluir la nota periodística, el Presidente envió un mensaje a los argentinos: "Les deseo lo mejor. Tenemos el mejor pueblo y merece lo mejor la Argentina. Siempre les voy a estar agradecido a los argentinos que me hayan otorgado el honor de presidir el país que amo tanto".

"Deseo que la Argentina que no retroceda, que siga ampliando derechos, que siga promoviendo igualdad. Y por eso confío en que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros", concluyó.