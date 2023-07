Caso Cecilia Strzyzowski: difundieron una nueva carta de Marcela Acuña

jueves, 20 de julio de 2023 09:41

Alfredo Aguirre, un empleado de la familia Sena, declaró a la Justicia que él trasladó varios elementos desde la casa de sus jefes días posteriores al crimen de Cecilia Strzyzowski y los cuales tenían la sangre de ella: la sospecha de los fiscales es que "quisieron sacárselos de encima".

Según testimonió, el 6 de junio se dirigió a la casa de los Sena. “Se me llamó para que vaya a retirar unos muebles, en horario de la mañana, ese día me pidieron que desarme una cama y alzar en el camión junto con unos muebles, un sillón, dos cajoneros y algunas bolsas de residuos”.

“Era un colchón blanco, más o menos, una cama de una plaza de madera, sino me equivoco dos cajoneras de plástico de color blancas que no recuerdo si tenían detalles en negro, pero blancas eran segura que adentro de los cajones tenían ropa íntima de mujer; un sillón individual, de color bordo”, agregó.

Además precisó que llevó los elementos al barrio Emerenciano Sena que fundó el piquetero, hoy detenido como coautor del crimen de Cecilia junto a su esposa y su hijo César.

En las últimas horas, diario Norte publicó una carta donde Marcela Acuña le dirige a su esposo Emerenciano Sena, ella detenida en comisaría 6ta y el en la tercera.

"Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí". Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después”, le dijo.

"Ojalá pronto llegue tu libertad la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, dijo.

Nuevamente, Marcela Acuña volvió a dirigir la culpa sobre su hijo César también detenido por el crimen. Pues si los padres son acusados de encubrimiento, por el vínculo sanguíneo quedarán excluidos de la acusación tal cual reza nuestro código penal.