El inhóspito pueblo norteño que no figura en los mapas

martes, 11 de julio de 2023 22:09

Muchos piensan que la localidad argentina que está ubicada más al norte de la Argentina es La Quiaca, pero la realidad es que hay un paraje inhóspito que cuenta con muy pocas casas y en el que viven apenas 40 familias del autocultivo que lo supera: está ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar y alberga muchas historias que merecen ser contadas.

Se trata de El Angosto, situado en la provincia de Jujuy y en el confín septentrional del NOA, que cuenta con unos 250 habitantes que muy pocas veces pueden salir del pueblo debido a que no existen buenas conexiones de transporte, por eso tienen que dedicarse a producir sus propios cultivos en acequias y crian cabras con el fin de gestionarse su propio alimento.

El Angosto, encanto de la naturaleza de la Puna

Este recóndito pueblo jujeño está ubicado en lo que se denomina la “Puna Subhúmeda”, que presenta condiciones climáticas áridas, una temperatura promedio anual de ocho grados y está totalmente conectado con la naturaleza: los celulares allí no tienen cobertura, no existe el 3G o el 4G y las señales de GPS no funcionan en la zona.

Hacia el norte de esta población se encuentran los cerros Chaupiorco y Branqui, en la cima de este último se puede encontrar el hito que marca la frontera terrestre de la Argentina con Bolivia: es muy común que por esta zona paseen bolivianos con sus caravanas de llamas, que penetran por el Paso León para evitar la prolongada vuelta que tiene el Cerro Branqui.

El tercer pueblo con energía solar de la Argentina

En mayo de 2019 se puso en funcionamiento en este paraje una central fotovoltaica autónoma que funciona con baterías de ion-litio y proporciona energía durante las 24 horas a las 40 familias que viven allí. De esta manera, El Angosto se convirtió en el tercer pueblo de la Argentina en contar con energía solar luego de Olaroz Chico y La Ciénaga.

Cómo llegar a El Angosto

No es para nada fácil llegar a este pueblo recóndito del NOA argentino porque en el verano, durante la temporada de lluvias, los caminos suelen estar cortados. La manera de llegar a El Angosto es a través de la Ruta Provincial 5 con rumbo oeste desde Santa Catalina, que está ubicada a 30 kilómetros, hasta la localidad de La Ciénaga. Allí hay que torcer hacia el norte y agarrar caminos sinuosos de cornisa que llegan a estar ubicados a 4 mil metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda una conducción serena y a conciencia en el caso de que no se realice el trayecto con un baqueano.