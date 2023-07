Macri le respondió a Cristina Kirchner: "No se meta con mi madre"

lunes, 10 de julio de 2023 19:02

El ex presidente Mauricio Macri le respondió a Cristina Kirchner, que lo cruzó esta tarde por las críticas que realizó ayer por el gasoducto Néstor Kirchner: "No se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre".

En tono irónico, la titular del Senado apeló a una frase que la madre de Macri había dicho en una entrevista y señaló: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

En un descargo en redes sociales, el ex jefe de Estado agregó: "La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios".

"En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo", subrayó Macri.

Y finalizó: "Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón. Pero no lo hicieron, se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios".

Horas antes, la ex presidenta escribió un mensaje en Twitter, donde difundió cifras sobre obras de infraestructura en materia energética durante sus gestiones y las comparó con las correspondientes a los cuatro años de la gestión de quien fuera su sucesor, a fin de cuestionar los dichos de Macri.